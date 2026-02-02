Работодателям хотят запретить односторонне менять условия оплаты труда Сегодня 08:02 — Казна и Политика

В Украине могут ограничить возможности работодателей односторонне изменять условия оплаты труда.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен ограничить право работодателей в одностороннем порядке менять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом.

В условиях экономической нестабильности, военного положения и частых изменений в трудовом законодательстве работники все чаще сталкиваются с пересмотром условий оплаты труда без формального согласования. На практике это приводит к ситуациям, когда экономические риски фактически переводятся с работодателя на наемного работника.

Зарегистрированный законопроект направлен на урегулирование таких случаев на уровне законодательства.

Цель законопроекта

Основной целью законопроекта является обеспечение соблюдения прав работников на оплату труда путем законодательного закрепления нормы об отсутствии у работодателя права в одностороннем порядке ухудшать условия оплаты труда, определенные трудовым договором или контрактом.

Какие нормы предлагают изменить

Проектом закона предлагается внести изменения в:

ст. 22 Кодекса законов о труде Украины;

ст. 22 Закона Украины «Об оплате труда».

Предложенные изменения предусматривают, что собственник или уполномоченный им орган не имеет права единолично принимать решения по оплате труда, если такие решения ухудшают условия, закрепленные в трудовом договоре.

Также определяется, что изменения в законодательство, ухудшающие условия оплаты труда, не могут служить основанием для уменьшения зарплаты, если соответствующие изменения не внесены непосредственно в трудовой договор.

Позиция Верховного суда

Авторы законопроекта ссылаются на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 5 мая 2025 г. по делу № 757/36687/21.

В решении отмечено, что работодатель не имеет права в одностороннем порядке менять условия оплаты труда, определенные контрактом.

Принятие такого закона может быть только основанием для инициирования изменений в контракт, но не освобождает работодателя от обязанности выплачивать заработную плату в размере, предусмотренном действующим договором.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Опендатабот писал , что по состоянию на начало 2026 года в Украине насчитывается более 36,6 тыс. активных производств в отношении невыплаты зарплат, что на 6% больше, чем годом ранее.

В целом в прошлом году открыли рекордные 9,1 тыс. новых производств. Это на 30% больше, чем в 2024-м, и самый большой показатель за последние 5 лет. При этом более половины (56%) открытых в прошлом году взысканий до сих пор остаются непогашенными.

