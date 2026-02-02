0 800 307 555
Казна и Политика
АРМА направит 600 млн грн на оборону
Государственная оборонная сфера получит 600 млн грн благодаря приобретению военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), закупаемых Агентством по розыску и менеджменту активов.
Такое решение правительство приняло 28 января в рамках усиления финансовой стабильности государства в условиях военного положения.
Денежные средства, изъятые у предателей, коллаборантов и коррупционеров, направляются на усиление обороноспособности Украины.
С начала полномасштабной агрессии рф АРМА приобрело военные обязательства на общую сумму более 10,4 млрд грн, 63 млн долларов США и 10,5 млн евро.
АРМА является единственным органом государственной власти, который выплачивает денежные вложения в оборону Украины путем предоставления военных обязательств внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
