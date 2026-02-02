Президент подписал закон о правах на военные изобретения и разработки Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Президент подписал закон о правах на военные изобретения и разработки

Президент подписал закон № 13110 . Документ регулирует вопросы имущественных и неимущественных прав интеллектуальной собственности на разработки в области вооружений и военных технологий, созданные военнослужащими ВСУ.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

Закон вносит изменения в Гражданский кодекс Украины, распространяя действие статьи 429 на объекты, созданные во время прохождения военной службы. Это касается изобретений и технических решений, которые раньше не могли подпадать под действие стандартных трудовых договоров.

Новые правила распределения прав:

Личные неимущественные права: принадлежат военнослужащему (в том числе право авторства).

Имущественные права: принадлежат субъекту, определенному законом, разрешающему государству использовать разработки в оборонных целях.

Реализация имущественных прав: может определяться отдельными законами.

Документ также уточняет список субъектов права интеллектуальной собственности и меняет правила перехода имущественных прав на произведения, созданные в рамках трудовых контрактов.

