Президент подписал закон о правах на военные изобретения и разработки

Казна и Политика
Президент подписал закон № 13110 . Документ регулирует вопросы имущественных и неимущественных прав интеллектуальной собственности на разработки в области вооружений и военных технологий, созданные военнослужащими ВСУ.
Об этом говорится в карточке законопроекта.
Закон вносит изменения в Гражданский кодекс Украины, распространяя действие статьи 429 на объекты, созданные во время прохождения военной службы. Это касается изобретений и технических решений, которые раньше не могли подпадать под действие стандартных трудовых договоров.

Новые правила распределения прав:

  • Личные неимущественные права: принадлежат военнослужащему (в том числе право авторства).
  • Имущественные права: принадлежат субъекту, определенному законом, разрешающему государству использовать разработки в оборонных целях.
  • Реализация имущественных прав: может определяться отдельными законами.
Документ также уточняет список субъектов права интеллектуальной собственности и меняет правила перехода имущественных прав на произведения, созданные в рамках трудовых контрактов.
По материалам:
Finance.ua
