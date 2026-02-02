Кличко объяснил, почему Киев во время войны тратит миллиарды на ремонт дорог и мостов
Городские власти Киева во время войны и регулярных отключений электро- и теплоснабжения продолжают финансировать ремонт дорог и мостов, поскольку эти объекты относятся к критической инфраструктуре и обеспечивают нормальное функционирование города, в том числе доступ экстренных служб к жителям.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью «Украинской правде».
Критическая инфраструктура и безопасность города
По словам городского главы, в публичном пространстве часто звучат призывы направить все средства исключительно на нужды Вооруженных сил Украины, отказавшись от ремонта городской инфраструктуры. В то же время, как отметил Кличко, город представляет собой сложную экономическую экосистему, в которой дороги и мосты играют ключевую роль.
Он подчеркнул, что в случае разрушения транспортной инфраструктуры под угрозой оказывается безопасность жителей, ведь без надлежащего состояния путей сообщения невозможна работа скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.
По словам мэра, дороги и мосты являются артериями, без которых отдельные районы города могут фактически оказаться в изоляции.
Приоритеты ремонтов
Кличко отметил, что в столице ремонтируют только объекты, имеющие критическое значение.
Комментируя бюджетные пропорции, он объяснил, что в 2026 году на жилищно-коммунальное хозяйство Киева предусмотрено более 7 млрд. грн., тогда как на строительство и ремонт дорог и мостов более 12 млрд. грн.
По его словам, такая разница обусловлена критическим состоянием ключевых мостов столицы. В частности, мост Метро требует масштабного и дорогостоящего ремонта. Также Кличко упомянул мост Патона, реконструкцию которого ранее осуществляло Агентство восстановления, но после нескольких лет работ объект вернули городу без завершенных работ.
По словам мэра, городские власти ищут внешние источники финансирования для ремонта моста Патона.
«Повторюсь, передвижение по городу — это артерии, без этого жить невозможно. Город не должен приходить в упадок. Мы ищем баланс, бюджету не хватает. И в этот же момент, когда не хватает средств и большая часть их, почти 15%, идет на поддержку Вооруженных сил, у нас забирают 8 миллиардов. Не забирают — воруют», — заявив Кличко.
Он добавил, что городские власти с пониманием отнеслись бы, если бы деньги пошли «на военных и на ВСУ».
«Но они идут на „Укрзализныцю“. Мне предоставляли информацию, что заработная плата у руководителей наблюдательного совета „Укрзализныци“ состоит из миллионов в месяц. Это несправедливо, будем пытаться вернуть эти деньги. Они нужны городу», — сказал Кличко.
