Ситуация в Киеве с обеспечением электроэнергией и теплом очень сложная, подобного масштаба — впервые за 4 года войны. Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обсуждает дальнейшие шаги по стабилизации.

Об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

«Проводим сейчас комиссию ТЭБ и ЧС. Со всеми департаментами, заместителями председателя КГГА, службами, главами районов города», — сообщил он.

«Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба — впервые за 4 года полномасштабной войны», — заметил Кличко.

«Обсуждаем острейшие моменты и наше дальнейшее реагирование для стабилизации ситуации, помощи жителям. Конкретные задачи и их выполнение каждой службой, каждым департаментом», — рассказал глава городской администрации.

По его словам , коммунальщики «работают и днем, и ночью»: ремонтируют поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы вернуть людям необходимые услуги.

«На сегодняшний день около 400 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. (Из тех шести тысяч, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января). Части из этих 400 домов подать тепло планируем сегодня до вечера», — отметил Кличко.

«Ситуация с теплом на правом берегу уже более стабильная. Более сложная — на левом берегу города», — сообщил он.

«Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Энергетики работают, делают все, что могут. Но сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света. То есть почасовые графики не действуют», — написал Кличко.

«Жители города сейчас около трех часов со светом и до десяти, а кое-где и больше, — без него. Энергетики отмечают, что время может меняться, ведь поврежденная энергосистема работает в аварийных условиях. Влияет еще и погода и перегрузка сетей», — сообщил он.

«Поэтому, к сожалению, аварийные отключения будут продолжаться. Об этом нужно говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию», — отметил столичный руководитель.

Кличко сообщил, что дал поручение, чтобы в максимально эффективном режиме работали пункты обогрева, в Киеве их развернуто более 1200. «Нужно дать возможность тем жителям, у которых нет тепла в квартирах, по их желанию, оставаться на ночь в таких пунктах», — отметил Кличко.

Департамента социальной политики КГГА и районным госадминистрациям города было поручение обеспечивать один раз в сутки горячим питанием тех жителей, которые состоят на учете в территориальных центрах районов. Это, в основном, одинокие пожилые люди, большинство из которых не передвигаются сами, то есть лежачие.

