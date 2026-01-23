Кличко призвал по возможности уехать из Киева за город
Киев определил в каждом районе города опорные точки обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, можно оставить ночевать много людей. В пунктах обустраивают места для ночевки, обеспечивают их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.
Об этом сообщил мэр Киева.
Столица, в связи с сложнейшей ситуацией в энергетике и понимая, что враг, с большой вероятностью, будет продолжать атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий.
Обращение Кличко
«К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, лекарств. Кто еще имеет варианты выезда за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, учтите их».
К работодателям
Мэр просит организовать гибкие графики работы по возможности, перевести работников на дистанционную работу. В каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует рабочее место по согласованию с городским штабом — это районная госадминистрация.
«Подчеркну, сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают в режиме 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации. Круглосуточно продолжают работать коммунальщики, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами. Работают больницы и социальные учреждения. Мы стоим!
Ранее писали, что Киев сделал максимум возможного для минимизации последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру, однако генераторы и мини-ТЭЦ не могут полноценно обеспечить теплом мегаполис. Об этом заявил в эфире радио «Киев-98 FM» мэр Киева Виталий Кличко. По словам мэра, Киев является самым большим городом в Европе с централизованной системой теплоснабжения. Общая протяженность теплосетей в столице составляет около 2700 км.
Кличко отметил, что из около 200 когенерационных установок, переданных Украине в рамках международной помощи, Киев получил только одну газопоршневую установку мощностью 1,5 МВт. Она работает еще с прошлого года для нужд одного из стратегических объектов города.
