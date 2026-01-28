Рынок труда и профессии будущего: какие зарплаты и вакансии Сегодня 08:00 — Личные финансы

Рынок труда и профессии будущего: какие зарплаты и вакансии

Ранее в отчете LinkedIn упоминались профессии, которые будут востребованы в ближайшие годы: инженеры и консультанты по ИИ, исследователи машинного обучения. Но на украинском рынке труда действительно востребованные сферы — это специалисты рабочих специальностей, водители, строители.

О положении на рынке труда в начале 2026 года, рассказали специалисты Work.ua , мы выбрали основное.

Аналитика нашего сервиса показывает, что категория «Рабочие специальности, производство» является самой большой по количеству предложений работы. В то же время, конкуренция на некоторые вакансии критически низкая. Но молодежь обходит специальности, спрос на которые наибольший.

Вакансии для людей без опыта

Чаще стали нанимать людей без опыта работы по определенной специальности. Эта тенденция прогрессирует уже несколько лет. К примеру, если в декабре 2023-го искателям без опыта были доступны 36% вакансий, то в 2024-м — 43%, а в 2025-м уже 47%.

ИИ

Как отмечают эксперты, сейчас ИИ отнюдь не спешит забрать у людей работу. В то же время ИИ становится важным навыком, дополняющим уже имеющиеся профессии. В 2025 году на Work.ua компании искали директоров по внедрению ИИ, AI-дизайнеров, AI Automation Engineer-ов и т. д. Пока таких предложений работы чуть больше сотни.

Удаленная работа

Удаленных вакансий на рынке было всего 7%. Здесь же огромный дисбаланс между ожиданиями кандидатов и предложениями компаний.

Среди причин, по которым компании выбирают офисный формат для должностей, на которых можно работать из дома:

лучше командное взаимодействие;

желание сохранить корпоративную культуру;

низкая производительность на дистанционке.

Но для многих категорий соискателей (ВПЛ, молодые родители, люди с инвалидностью, украинцы за рубежом и т. п. ) именно онлайн-работа является ценной возможностью реализовать себя профессионально.

Растут ли зарплаты

на 22%. Однако рост не был равномерным в разрезе регионов и профессий. Заметнее всего выросли зарплаты в Тернопольской, Киевской, Ровенской областях. В прифронтовых регионах изменения в основном минимальны. Херсонщина стала единственной областью, где зарплаты уменьшились. В 2025 году размер средней зарплаты, по данным Work.ua , увеличилсяОднако рост не был равномерным в разрезе регионов и профессий. Заметнее всего выросли зарплаты в Тернопольской, Киевской, Ровенской областях. В прифронтовых регионах изменения в основном минимальны. Херсонщина стала единственной областью, где зарплаты уменьшились.

Вакансии в Силах обороны

С момента его появления на Work.ua количество предложений работы в армии увеличивается. В декабре 2025 года число вакансий пересекло отметку в 10 000. Это и боевые, и небоевые должности в рядах Сил Обороны.

Ранее Finance.ua писал , что в 2025 году медианная зарплата в Украине выросла до 25 000 грн, а изменения в оплате труда почувствовали разные категории населения. Из-за дефицита кадров работодатели стали более гибкими и готовы нанимать представителей разных слоев населения.

По результатам исследования OLX Работа, заметное повышение медианных зарплат зафиксировано для социально уязвимых слоев населения. Прирост в регионах колебался от +5 до +48% для отдельных категорий.

Самые высокие зарплаты для таких групп предлагаются в Киевской области, а также на западе Украины: во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Об этом В то же время в Украине около 15 млн человек получают разного вида социальные выплаты, из них 10,2 млн — пенсионеры.Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и нацединства Денис Улютин. С начала войны количество получателей пенсий уменьшилось на 600 тысяч человек.

По мнению министра, уменьшение количества пенсионеров — процесс естественный. Кроме того, в целом уменьшается население Украины. «Сейчас у нас где-то один к одному работающих и пенсионеров. Раньше пенсионеров было больше (по отношению к работающим)» — отметил Улютин.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.