Средняя зарплата в Украине выросла свыше 30 тыс. грн Сегодня 16:06 — Личные финансы

Зарплата в руках работника

В декабре 2025 года рынок труда в Украине продемонстрировал ощутимый рост доходов работников. Средняя заработная плата по стране составила 30 926 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Это на 13,8% больше, чем в ноябре 2025 года.

Зарплаты по видам экономической деятельности

Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от отрасли. Если говорить об отраслях с самым высоким и самым низким показателем средних зарплат, то это ІТ и деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, где п.п. было 74 981 грн и 17 766 грн соответственно.

Зарплаты в разных регионах

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в столице:

48 449 грн — г. Киев

45 160 грн — Луганская обл.;

31 200 грн — Киевская обл.

Самые низкие средние доходы в декабре получали работники в следующих регионах:

22 110 грн — Кировоградская обл.;

22 450 грн — Черновицкая обл.;

22 752 грн — Черниговская обл.

Задолженность по зарплатам

По данным Госстата, на 1 января 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 3,6 млрд грн.

Читайте также В прошлом году украинские компании накопили рекордное количество долгов по зарплате (инфографика)

медианная зарплата по Украине выросла до 25 тыс. При этом наибольший рост показали такие профессии как: Ранее Finance.ua сообщал , что по данным OLX Работа, к концу 2025 годаПри этом наибольший рост показали такие профессии как:

комплектовщиков (+59%, до 29 500 грн);

менеджеров по гостинично-рестораному делу (+50%, до 30 000 грн);

товароведов и пекарей (+40%, 25 250 и 31 500 грн соответственно).

Также Finance.ua делился подсчетами , сколько реально получают работники разных отраслей «на руки», как налоги «съедают» часть дохода в 2026 году и где ваш час труда позволит купить больше товаров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.