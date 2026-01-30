0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя зарплата в Украине выросла свыше 30 тыс. грн

Личные финансы
72
Зарплата в руках работника
Зарплата в руках работника
В декабре 2025 года рынок труда в Украине продемонстрировал ощутимый рост доходов работников. Средняя заработная плата по стране составила 30 926 грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Это на 13,8% больше, чем в ноябре 2025 года.
Средняя зарплата в Украине выросла свыше 30 тыс. грн

Зарплаты по видам экономической деятельности

Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от отрасли. Если говорить об отраслях с самым высоким и самым низким показателем средних зарплат, то это ІТ и деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, где п.п. было 74 981 грн и 17 766 грн соответственно.
Средняя зарплата в Украине выросла свыше 30 тыс. грн

Зарплаты в разных регионах

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в столице:
  • 48 449 грн — г. Киев
  • 45 160 грн — Луганская обл.;
  • 31 200 грн — Киевская обл.
Самые низкие средние доходы в декабре получали работники в следующих регионах:
  • 22 110 грн — Кировоградская обл.;
  • 22 450 грн — Черновицкая обл.;
  • 22 752 грн — Черниговская обл.

Задолженность по зарплатам

По данным Госстата, на 1 января 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 3,6 млрд грн.
Читайте также
Ранее Finance.ua сообщал, что по данным OLX Работа, к концу 2025 года медианная зарплата по Украине выросла до 25 тыс. При этом наибольший рост показали такие профессии как:
  • комплектовщиков (+59%, до 29 500 грн);
  • менеджеров по гостинично-рестораному делу (+50%, до 30 000 грн);
  • товароведов и пекарей (+40%, 25 250 и 31 500 грн соответственно).
Также Finance.ua делился подсчетами, сколько реально получают работники разных отраслей «на руки», как налоги «съедают» часть дохода в 2026 году и где ваш час труда позволит купить больше товаров.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Заработная плата в УкраинеСредняя зарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems