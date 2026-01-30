Средняя зарплата в Украине выросла свыше 30 тыс. грн
В декабре 2025 года рынок труда в Украине продемонстрировал ощутимый рост доходов работников. Средняя заработная плата по стране составила 30 926 грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Это на 13,8% больше, чем в ноябре 2025 года.
Зарплаты по видам экономической деятельности
Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от отрасли. Если говорить об отраслях с самым высоким и самым низким показателем средних зарплат, то это ІТ и деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, где п.п. было 74 981 грн и 17 766 грн соответственно.
Зарплаты в разных регионах
Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в столице:
- 48 449 грн — г. Киев
- 45 160 грн — Луганская обл.;
- 31 200 грн — Киевская обл.
Самые низкие средние доходы в декабре получали работники в следующих регионах:
- 22 110 грн — Кировоградская обл.;
- 22 450 грн — Черновицкая обл.;
- 22 752 грн — Черниговская обл.
Задолженность по зарплатам
По данным Госстата, на 1 января 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 3,6 млрд грн.
Читайте также
Ранее Finance.ua сообщал, что по данным OLX Работа, к концу 2025 года медианная зарплата по Украине выросла до 25 тыс. При этом наибольший рост показали такие профессии как:
- комплектовщиков (+59%, до 29 500 грн);
- менеджеров по гостинично-рестораному делу (+50%, до 30 000 грн);
- товароведов и пекарей (+40%, 25 250 и 31 500 грн соответственно).
Также Finance.ua делился подсчетами, сколько реально получают работники разных отраслей «на руки», как налоги «съедают» часть дохода в 2026 году и где ваш час труда позволит купить больше товаров.
