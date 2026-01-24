В прошлом году украинские компании накопили рекордное количество долгов по зарплате (инфографика) Сегодня 10:13 — Личные финансы

В прошлом году украинские компании рекордно задолжали работникам по зарплате

По состоянию на начало 2026 года в Украине насчитывается более 36,6 тыс. активных производств по невыплате зарплат, что на 6% больше, чем годом ранее. Всего в прошлом году открыли рекордные 9,1 тыс. новых производств. Это на 30% больше, чем в 2024-м и самый большой показатель за последние 5 лет. При этом более половины (56%) открытых в прошлом году взысканий до сих пор остаются непогашенными.

Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого реестра должников.

Аналитики отмечают, самое старое производство тянется еще с 2017 года — там деньги своим сотрудникам задолжало государственное предприятие «Полесскгеодезкартография», которое сейчас находится в состоянии прекращения.

В общей сложности почти две тысячи активных дел берут начало еще в 2017 году.

Количество долгов по зарплате, Інфографіка: "Опендатабот"

В каких отраслях задолжали зарплату работникам

Наибольшая доля долгов приходится на компании, производящие химпродукцию — более 2,6 тыс. производств (29% от всех), а также на предприятия в сфере поставки электроэнергии и газа (27%).

Какие бизнесы задолжали зарплату братьям, Інфографіка: "Опендатабот"

Где больше всего новых долгов по зарплате

По регионам в антирейтинге лидирует Днепропетровщина, на которую приходится более трети всех долгов по зарплате (3,2 тыс. дел).

Следуют бизнесы из Ивано-Франковской области (1,1 тысячи), Сумщины (897) и Львовщины (770).

На Луганщине зафиксирован только 1 случай, еще 4 в Черновицкой области и 12 производств по долгам по зарплате на Волыни.

Где больше новых долгов по зарплате, Інфографіка: "Опендатабот"

Какие бизнесы задолжали зарплату работникам

62% всех долгов за 2025 год приходится на частные компании. Еще четверть дел касается коммунальных предприятий и более 13% государственных.

Чаще всего фигурируют общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия.

Какие бизнесы задолжали зарплату работникам, Інфографіка: "Опендатабот"

Абсолютным лидером стало «Теплокоммунэнерго» Александрии с 1446 производствами, за ним — «Карпатнефтехим» (1059), «Днепразот» (630), «Светловодскбыт» (491) и «Одесский припортовый завод» (469).

До конца года часть компаний смогла закрыть большинство дел, но в других производствах так и остались активными.

Взыскание неуплаченной своевременно зарплаты найдено в отношении «Укрзализныци», «Укрнафты», «Укртрансгаза», сети лабораторий «Эскулаб», «Оператора газотранспортной системы Украины» и ДТЭК «Павлоградуголь». В большинстве случаев компании закрыли долги до конца года.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.