В прошлом году украинские компании накопили рекордное количество долгов по зарплате (инфографика)

Личные финансы
41
В прошлом году украинские компании рекордно задолжали работникам по зарплате
По состоянию на начало 2026 года в Украине насчитывается более 36,6 тыс. активных производств по невыплате зарплат, что на 6% больше, чем годом ранее. Всего в прошлом году открыли рекордные 9,1 тыс. новых производств. Это на 30% больше, чем в 2024-м и самый большой показатель за последние 5 лет. При этом более половины (56%) открытых в прошлом году взысканий до сих пор остаются непогашенными.
Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого реестра должников.
Аналитики отмечают, самое старое производство тянется еще с 2017 года — там деньги своим сотрудникам задолжало государственное предприятие «Полесскгеодезкартография», которое сейчас находится в состоянии прекращения.
В общей сложности почти две тысячи активных дел берут начало еще в 2017 году.
Количество долгов по зарплате
Количество долгов по зарплате, Інфографіка: "Опендатабот"

В каких отраслях задолжали зарплату работникам

Наибольшая доля долгов приходится на компании, производящие химпродукцию — более 2,6 тыс. производств (29% от всех), а также на предприятия в сфере поставки электроэнергии и газа (27%).
Какие бизнесы задолжали зарплату братьям
Какие бизнесы задолжали зарплату братьям, Інфографіка: "Опендатабот"

Где больше всего новых долгов по зарплате

По регионам в антирейтинге лидирует Днепропетровщина, на которую приходится более трети всех долгов по зарплате (3,2 тыс. дел).
Следуют бизнесы из Ивано-Франковской области (1,1 тысячи), Сумщины (897) и Львовщины (770).
На Луганщине зафиксирован только 1 случай, еще 4 в Черновицкой области и 12 производств по долгам по зарплате на Волыни.
Где больше новых долгов по зарплате
Где больше новых долгов по зарплате, Інфографіка: "Опендатабот"

Какие бизнесы задолжали зарплату работникам

62% всех долгов за 2025 год приходится на частные компании. Еще четверть дел касается коммунальных предприятий и более 13% государственных.
Чаще всего фигурируют общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия.
Какие бизнесы задолжали зарплату работникам
Какие бизнесы задолжали зарплату работникам, Інфографіка: "Опендатабот"
Абсолютным лидером стало «Теплокоммунэнерго» Александрии с 1446 производствами, за ним — «Карпатнефтехим» (1059), «Днепразот» (630), «Светловодскбыт» (491) и «Одесский припортовый завод» (469).
До конца года часть компаний смогла закрыть большинство дел, но в других производствах так и остались активными.
Взыскание неуплаченной своевременно зарплаты найдено в отношении «Укрзализныци», «Укрнафты», «Укртрансгаза», сети лабораторий «Эскулаб», «Оператора газотранспортной системы Украины» и ДТЭК «Павлоградуголь». В большинстве случаев компании закрыли долги до конца года.
