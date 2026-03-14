Пасхальная корзина: сколько нужно потратить на продукты в 2026 году (инфографика)

Личные финансы
Стоимость пасхальной корзины в 2026 году
Общий уровень продовольственной инфляции в Украине составляет 7,6% в годовом измерении. В преддверии Пасхи традиционно ожидается сезонный рост цен на основные продукты праздничной корзины.
Об этом пишет «Коммерсант Украинский».
Яйца

Традиционно яйца — самый популярный праздничный атрибут в пасхальные дни.
По состоянию на 9 марта в супермаркетах средняя цена составляет примерно 79−87 грн.
Прогнозируется рост цены на 10−15% из-за сезонного снижения производства и ажиотажа перед праздником.

Мясо

На втором месте мясо и мясные изделия. Цены на них постоянно меняются в течение года, учитывая колебания курса валют и стоимость энергоносителя и топлива.
По данным мониторинга цен в крупных торговых сетях, стоимость популярных позиций свинины составляет:
  • Грудинка: средняя цена — 232,00 грн.
  • Свиная шея: цены варьируются в пределах 250−280 грн в зависимости от сети.
  • Лопатка: в среднем 185−205 грн.

Средние цены на курятину (за 1 кг)

Стоимость мяса птицы остается наиболее стабильной, хотя акционные предложения позволяют существенно сэкономить:
  • Куриное филе: средняя розничная цена — 189,97 грн.
  • Куриный фарш: 119,97 грн (филейный фарш более дорогой — 149,97 грн).
  • Голень (охлажденная): акционные цены в отдельных сетях могут опускаться до 77,00 грн.

Говядина и КРС

Производители мяса КРС повысили отпускные цены в начале года (в январе рост составил 4,9%), что продолжает давить на розничные цены в марте.
Средняя стоимость говяжьего гуляша или лопатки в супермаркетах составляет 290−340 грн/кг.
На Пасху ожидается несущественное подорожание свинины, говядины и домашней птицы.

Колбасы

В частности, цены на колбасные изделия могут вырасти на 10−12%. Так на 9 марта домашняя колбаса стоит 500−750 грн/кг за копченую или запеченную на дровах.
В супермаркетах свежие свиные колбаски стоят около 180−220 грн/кг.

Молочные продукты

Сыр, сливочное масло и сметана могут подорожать около 3−5% из-за роста затрат на энергоносители для перерабатывающих предприятий.
Примерные цены в супермаркетах:
  • Сыр кисломолочный (9%): средняя цена — 288,26 грн/кг.
  • Сметана: 15% ~190 грн/кг, 20% (370г): ~ от 47 грн.
  • Масло сливочное (180−200г): 73% (крестьянское): ~94−113 грн, 82% (экстра): ~127−155 грн.

Овощи и фрукты

Не стоит современный праздничный стол без свежих овощей и фруктов. Из-за исчерпания запасов в хранилищах, перебоев с электроснабжением и расходов на их хранение, цены на огурцы, помидоры и раннюю зелень могут вырасти на 10−14%.
Сейчас тепличные огурцы продаются от 125 до 170 гривен за килограмм. Помидоры сегодня стоят 120−140 грн/кг. Что касается зелени, то молодой лук в среднем стоит около 69 грн за 100 грамм. Укроп и петрушка стоят 30−60 гривен пучок.

Пасхальный кулич

Вырастет цена и на главный символ Пасхи — кулич и другую выпечку.
В прошлом году выпекание одной пасхи весом около 1 кг дома обходилось в среднем в 180−210 грн (в зависимости от количества сдобы и сухофруктов). Это было примерно на 20−25% дороже, чем в 2024 году.
В этом году стоимость составляющих для куличей (мука, сахар, сухофрукты), по прогнозам экспертов, вырастет на 5−10% ближе к апрелю. То есть испеченная дома пасхальная красавица обойдется не менее чем в 240−250 грн.
Хотя в этом году производители успокаивают: резкого удорожания продуктов не ожидается. В то же время они признают, что на рынок давят сразу несколько факторов: рост стоимости энергоносителей, топлива и постепенное подорожание зерна.
По материалам:
Комерсант український
