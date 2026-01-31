0 800 307 555
ру
В Минсоцполитики отрицают информацию о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров

Личные финансы
1,3 млн пенсионеров якобы не получили выплаты в январе
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в январе более 1,3 млн переселенцев не получили пенсионные выплаты. По его словам, причиной послужила сложная процедура идентификации. В Минсоцполитике эту информацию опровергают.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

Позиция Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики, семьи и единства заявили, что информация о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров не соответствует действительности.
По состоянию на 1 января 2026 года пенсионные выплаты были приостановлены 337 тысячам пенсионеров, которые:
  • не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025;
  • не сообщили, что не получают пенсии от рф.
С начала 2026 года части из них пенсии возобновили и выплатили уже в январе, а еще более 48 тысяч человек получат возобновленные пенсии в феврале.
В настоящее время без подтвержденной информации остаются дела по пенсионным делам до сих пор указанные населенные пункты на ТОТ, как адреса получения выплат, или выехавшие из ТОТ и не сообщили о неполучении выплат
— говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от рф.
Физическая идентификация — это общепринятая мировая практика. В условиях войны она необходимо, чтобы государство, в том числе в рамках международных финансовых обязательств, было уверено: выплату получает именно тот, кому оно назначено
— отметили в ведомстве.

Как восстановить выплаты:
  • онлайн с помощью Дія. Підпису (вебпортал или приложение ПФУ);
  • через видеоидентификацию;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или уполномоченной банке;
  • из-за границы прислать удостоверение о пребывании в живых.
Сообщить о неполучении выплат от РФ можно:
  • в кабинете на вебпортале ПФУ;
  • во время видеоидентификации;
  • в отделении ПФУ;
  • почтовым переводом документов, если человек находится за границей.
Finance.ua
Payment systems