В Минсоцполитики отрицают информацию о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в январе более 1,3 млн переселенцев не получили пенсионные выплаты. По его словам, причиной послужила сложная процедура идентификации. В Минсоцполитике эту информацию опровергают.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.
Позиция Минсоцполитики
В Министерстве социальной политики, семьи и единства заявили, что информация о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров не соответствует действительности.
По состоянию на 1 января 2026 года пенсионные выплаты были приостановлены 337 тысячам пенсионеров, которые:
- не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025;
- не сообщили, что не получают пенсии от рф.
С начала 2026 года части из них пенсии возобновили и выплатили уже в январе, а еще более 48 тысяч человек получат возобновленные пенсии в феврале.
В настоящее время без подтвержденной информации остаются дела по пенсионным делам до сих пор указанные населенные пункты на ТОТ, как адреса получения выплат, или выехавшие из ТОТ и не сообщили о неполучении выплат
— говорится в сообщении министерства.
Также отмечается, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от рф.
Физическая идентификация — это общепринятая мировая практика. В условиях войны она необходимо, чтобы государство, в том числе в рамках международных финансовых обязательств, было уверено: выплату получает именно тот, кому оно назначено
— отметили в ведомстве.
Как восстановить выплаты:
- онлайн с помощью Дія. Підпису (вебпортал или приложение ПФУ);
- через видеоидентификацию;
- лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или уполномоченной банке;
- из-за границы прислать удостоверение о пребывании в живых.
Сообщить о неполучении выплат от РФ можно:
- в кабинете на вебпортале ПФУ;
- во время видеоидентификации;
- в отделении ПФУ;
- почтовым переводом документов, если человек находится за границей.
