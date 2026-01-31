В Минсоцполитики отрицают информацию о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров Сегодня 17:22 — Личные финансы

1,3 млн пенсионеров якобы не получили выплаты в январе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в январе более 1,3 млн переселенцев не получили пенсионные выплаты. По его словам, причиной послужила сложная процедура идентификации. В Минсоцполитике эту информацию опровергают.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

Позиция Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики, семьи и единства заявили, что информация о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров не соответствует действительности.

По состоянию на 1 января 2026 года пенсионные выплаты были приостановлены 337 тысячам пенсионеров, которые:

не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025;

не сообщили, что не получают пенсии от рф.

С начала 2026 года части из них пенсии возобновили и выплатили уже в январе, а еще более 48 тысяч человек получат возобновленные пенсии в феврале.

В настоящее время без подтвержденной информации остаются дела по пенсионным делам до сих пор указанные населенные пункты на ТОТ, как адреса получения выплат, или выехавшие из ТОТ и не сообщили о неполучении выплат — говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от рф.

Физическая идентификация — это общепринятая мировая практика. В условиях войны она необходимо, чтобы государство, в том числе в рамках международных финансовых обязательств, было уверено: выплату получает именно тот, кому оно назначено — отметили в ведомстве.

Как восстановить выплаты:

онлайн с помощью Дія. Підпису (вебпортал или приложение ПФУ);

через видеоидентификацию;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или уполномоченной банке;

из-за границы прислать удостоверение о пребывании в живых.

Сообщить о неполучении выплат от РФ можно:

в кабинете на вебпортале ПФУ;

во время видеоидентификации;

в отделении ПФУ;

почтовым переводом документов, если человек находится за границей.

