В Минобороны объяснили, как восстановить утраченное удостоверение УБД

Как восстановить утраченное или поврежденное удостоверение УБД

Военнослужащие могут восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий — документ, подтверждающий право человека на ряд льгот и социальных гарантий.

В Министерстве обороны объяснили , как получить новый документ в случае его потери, кражи или если он стал непригодным для использования.

Действующие военнослужащие должны подать рапорт на командира воинской части, а уволенные с военной службы — обратиться в ТЦК и СП, в котором они состоят на учете.

В случае потери или кражи удостоверения УБД к заявлению прилагаются:

копия утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);

лист талонов и их копия;

копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.

Специалисты отмечают, что теперь для восстановления утраченного удостоверения УБД не нужно подавать справку из полиции и объявление в печатных СМИ об утрате документа.

Если удостоверение УБД оказалось непригодным к использованию, необходимо подать:

поврежденное удостоверение;

лист талонов;

копию первой страницы паспорта или ID карты;

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге.

Если удостоверение УБД было уничтожено во время выполнения боевых или служебных задач

Возобновление производится на основании служебного расследования. Следует подать заявление и две фотографии 3×4 см.

Для освобожденного из плена военнослужащего материалы расследования не требуются, а выдача нового удостоверения производится только по его заявлению.

