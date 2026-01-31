В Минобороны объяснили, как восстановить утраченное удостоверение УБД
Военнослужащие могут восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий — документ, подтверждающий право человека на ряд льгот и социальных гарантий.
В Министерстве обороны объяснили, как получить новый документ в случае его потери, кражи или если он стал непригодным для использования.
Как восстановить утраченное удостоверение УБД
Действующие военнослужащие должны подать рапорт на командира воинской части, а уволенные с военной службы — обратиться в ТЦК и СП, в котором они состоят на учете.
В случае потери или кражи удостоверения УБД к заявлению прилагаются:
- копия утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);
- лист талонов и их копия;
- копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карты);
- две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.
Специалисты отмечают, что теперь для восстановления утраченного удостоверения УБД не нужно подавать справку из полиции и объявление в печатных СМИ об утрате документа.
Если удостоверение УБД оказалось непригодным к использованию, необходимо подать:
- поврежденное удостоверение;
- лист талонов;
- копию первой страницы паспорта или ID карты;
- две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге.
Если удостоверение УБД было уничтожено во время выполнения боевых или служебных задач
Возобновление производится на основании служебного расследования. Следует подать заявление и две фотографии 3×4 см.
Для освобожденного из плена военнослужащего материалы расследования не требуются, а выдача нового удостоверения производится только по его заявлению.
