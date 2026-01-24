Торік українські компанії накопичили рекордну кількість боргів по зарплаті (інфографіка) Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

Торік українські компанії рекордно заборгували працівникам по зарплаті

Станом на початок 2026 року в Україні налічується понад 36,6 тис. активних проваджень щодо невиплати зарплат, що на 6% більше, ніж роком раніше. Загалом торік відкрили рекордні 9,1 тис. нових проваджень. Це на 30% більше, ніж у 2024-му та найбільший показник за останні 5 років. При цьому більше половини (56%) відкритих торік стягнень досі залишаються непогашеними.

Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного реєстру боржників.

Аналітики зазначають, найстаріше провадження тягнеться ще з 2017 року — там гроші своїм співробітникам боргує державне підприємство Поліськгеодезкартографія, яке нині знаходиться у стані припинення.

Загалом майже дві тисячі активних справ беруть початок ще у 2017 році.

Кількість боргів по зарплаті, Інфографіка: "Опендатабот"

В яких галузях боргують зарплату працівникам

Найбільша частка боргів припадає на компанії, які виробляють хімпродукцію — понад 2,6 тис. проваджень (29% від усіх), а також на підприємства у сфері постачання електроенергії та газу (27%).

Які бізнеси боргують зарплату брацівникам, Інфографіка: "Опендатабот"

Де найбільше нових боргів по зарплаті

За регіонами у антирейтингу лідирує Дніпропетровщина, на яку припадає понад третина усіх боргів по зарплаті (3,2 тис. справ).

Наслідують бізнеси з Івано-Франківщини (1,1 тисячі), Сумщини (897) та Львівщини (770).

Натомість на Луганщині зафіксовано лише 1 випадок, ще 4 у Чернівецькій області та 12 проваджень щодо боргів по зарплаті на Волині.

Де найбільше нових боргів по зарплаті, Інфографіка: "Опендатабот"

Які бізнеси боргують зарплатню працівникам

62% усіх боргів за 2025 рік припадає на приватні компанії. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% — державних.

Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

Які бізнеси боргують зарплатню працівникам, Інфографіка: "Опендатабот"

Абсолютним лідером стало «Теплокомуненерго» Олександрії з 1 446 провадженнями, за ним — «Карпатнафтохім» (1 059), «Дніпроазот» (630), «Світловодськпобут» (491) та «Одеський припортовий завод» (469).

До кінця року частина компаній змогла закрити більшість справ, але в інших провадження так і залишилися активними.

Стягнення несплаченої своєчасно зарплати знайдено стосовно «Укрзалізниці», «Укрнафти», «Укртрансгазу», мережі лабораторій «Ескулаб», «Оператора газотранспортної системи України» та ДТЕК «Павлоградвугілля». У більшості випадків компанії закрили борги до кінця року.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.