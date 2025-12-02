Сколько зарабатывают украинцы в Польше: сферы и интеграция Сегодня 09:00 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинцы в Польше: сферы и интеграция

Отчет об экономической активности украинцев показывает ключевые изменения на рынке труда и уровень интеграции иммигрантов. Его обнародовал Национальный банк Польши.

Inpoland.net. Об этом пишет

Отчет показывает высокий уровень образования среди украинских мигрантов: почти половина женщин и 35% мужчин имеют высшее образование. В то же время, значительная часть — 36% беженцев и 25% довоенных иммигрантов — работают ниже своей квалификации.

Основным источником дохода является официальная занятость, формирующая 92% доходов довоенных иммигрантов и 78% доходов беженцев. Социальные выплаты и переводы из Украины остаются дополнительными выплатами, не определяющими финансовое положение большинства.

Сколько зарабатывают

По данным НБП, украинцы в среднем зарабатывают меньше поляков: медианная зарплата составляет около 4400 злотых нетто против более 5300 злотых среди поляков.

Эту разницу объясняют структурой занятости: иммигранты чаще работают в менее оплачиваемых секторах.

Сферы

Самая популярная сфера для украинцев — промышленность — в ней занят каждый четвертый довоенный мигрант и 16% беженцев.

Далее следуют торговля, административные услуги, гостинично-ресторанный сектор.

Меньше всего украинцев работает в финансах, праве и ІТ.

Интеграции в польское общество

Знание языка заметно растет: 63% украинцев говорят по-польски хорошо или свободно, а только 4% вовсе не знают языка.

Усиливается и социальная интеграция — 73% иммигрантов имеют среди поляков человека, к которому могут обратиться за помощью. Уменьшается количество проживающих в центрах для беженцев, а доля украинцев, арендующих или покупающих жилье, стабильно растет.

Напомним, в январе-сентябре 2025 года лучшую динамику занятости в Польше показали логистические и складские компании, производители военного транспорта, продуктов питания и предприятия сектора HoReCa.

