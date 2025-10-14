Як звільнитися з роботи в Польщі: основні правила та терміни Сьогодні 09:37

Як звільнитися з роботи в Польщі: основні правила та терміни

Звільнення з роботи у Польщі регулюється Трудовим кодексом (Kodeks pracy) і може відбуватися за ініціативою працівника, роботодавця або за згодою обох сторін.

Найчастіше працівники обирають звільнення за власним бажанням, яке потребує письмової заяви.

Як правильно оформити заяву

У заяві потрібно чітко вказати дату подання та бажану дату припинення трудового договору. Документ має бути підписаний і поданий особисто або надісланий поштою з підтвердженням отримання.

Роботодавець зобов’язаний підтвердити, що отримав заяву, і після завершення співпраці видати працівнику всі необхідні документи.

Які терміни попередження про звільнення

Тривалість попереджувального періоду залежить від того, скільки часу людина працювала на підприємстві:

менше 6 місяців — 2 тижні;

від 6 місяців до 3 років — 1 місяць;

понад 3 роки — 3 місяці.

Скоротити цей період можна лише за домовленістю сторін.

Для трудових договорів на випробувальний термін (umowa na okres próbny) діють коротші строки — від 3 днів до 2 тижнів, залежно від тривалості контракту.

Документи, які має надати роботодавець

Після звільнення роботодавець повинен видати працівнику:

довідку про роботу (świadectwo pracy);

розрахунок заробітної плати;

компенсацію за невикористану відпустку;

інші належні виплати.

Якщо роботодавець порушує ці вимоги або не видає довідку, працівник має право звернутися до Державної інспекції праці (Państwowa Inspekcja Pracy).

Звільнення за згодою сторін — найзручніший варіант

У Польщі дозволено також розірвання трудового договору за згодою сторін (za porozumieniem stron). Це зручний спосіб для обох сторін, адже дата припинення роботи узгоджується індивідуально, без обов’язкового строку попередження.

Такий варіант часто обирають, якщо працівник уже має нову пропозицію роботи або планує швидко змінити місце працевлаштування.

