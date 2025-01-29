Скільки виплачують грошей у Польщі при звільненні з роботи (умови та розміри виплати) — Finance.ua
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Скільки виплачують грошей у Польщі при звільненні з роботи (умови та розміри виплати)

Особисті фінанси
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Скільки виплачують грошей у Польщі при звільненні з роботи (умови та розміри виплати)
Скільки виплачують грошей у Польщі при звільненні з роботи (умови та розміри виплати)
Право на вихідну допомогу мають тільки ті працівники, у яких припинення трудових відносин відбувається не з їх вини: ліквідація посади, реструктуризація підприємства, погіршення фінансового становища підприємства.
Про це пише inpoland.net.pl.
Кому не призначать
Вихідна допомога не призначається працівникам, що працюють на підставі цивільно-правових договорів (умови злеценя та умови о дзєло).
Польське законодавство виділяє два типи звільнень, які можуть бути підставою для надання вихідної допомоги.
Це колективні звільнення, які охоплюють більшу кількість працівників у певні періоди часу.
Тта індивідуальні звільнення, якщо причина звільнення лежить виключно на роботодавці.
Коли виплачується
Вихідна допомога виплачується лише у разі припинення трудових відносин з причин, не пов’язаних з працівником.
Це означає, що розірвання договору не може бути наслідком поведінки працівника чи неналежного виконання обов’язків, або порушення трудового розпорядку.
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Положення про вихідну допомогу поширюються лише на компанії, у яких працюють не менше 20 працівників. У компаніях з меншою зайнятістю вихідна допомога не передбачена, а це означає, що працівники не мають права на цю допомогу.
При групових звільненнях роботодавець протягом 30 днів припиняє трудові відносини з певною кількістю працівників. У таких ситуаціях вихідна допомога є обов’язковою за умови, що причина звільнення залежить виключно від роботодавця.
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При індивідуальному звільненні вихідна допомога виплачується лише на підприємствах, де працюють не менше, ніж 20 працівників, і причина розірвання договору не залежить від працівника. Наприклад, якщо роботодавець ліквідує посаду через реструктуризацію бізнесу або скорочення витрат.

Розміри допомоги

Розмір вихідної допомоги залежить від стажу роботи у даного роботодавця та розміру зарплати, яку працівник отримував на підприємстві до звільнення:
  • якщо стаж працівника менше 2 років — вихідна допомога виплачується у розмірі місячного заробітку,
  • якщо стаж працівника від 2 до 8 років — вихідна допомога виплачується у розмірі заробітку за 2 місяці,
  • якщо стаж працівника понад 8 років — вихідна допомога виплачується у розмірі зарплати за 3 місяці.
Максимальний розмір вихідної допомоги не може перевищувати 15-кратного розміру мінімальної заробітної плати на день припинення трудових відносин.
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Нагадаємо, в Сеймі Польщі обговорюється міграційний пакет. Законопроєкт включає зміни щодо працевлаштування іноземців у Польщі. Проєкт акта про умови допустимості доручення роботи іноземцям буде абсолютно новим актом, який замінить, зокрема, положення щодо отримання дозволів на роботу та декларацій про доручення роботи.
Важливими нововведеннями будуть:
  • повна електронізація процедур отримання дозволів на роботу та декларацій (zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu pracy),
  • а також запровадження переліку підприємців, заявки яких розглядатимуться в першу чергу.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 лютого 2025 року в Польщі можна буде подавати заяви на допомогу 800 Плюс. Для українців є умова: вона призначатиметься лише за умови залучення дитини до польської системи освіти.
  • Як повідомляло Головне статистичне управління Польщі (GUS), у 3 кварталі 2024 року українці, які перебували в Польщі, здійснили понад 5 мільйонів перетинів кордону та витратили за цей період більше 2,2 мільярдів злотих, що еквівалентно понад 20 мільярдів гривень.

Оформити медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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