У Польщі побоюються відтоку українців у разі завершення війни: три сценарії для економіки країни

У Польщі зростає занепокоєння можливим відтоком українських іммігрантів у разі завершення війни.

Про це пише InPoland.net.pl.

Аналітики mBank припускають, що зі стабілізацією ситуації в Україні частина громадян може вирішити повернутися додому, що створить додатковий тиск на польський ринок праці.

За оцінками банку, у разі повернення до 500 тисяч українців країна може зіткнутися з відчутними економічними наслідками. Це стосується насамперед уповільнення темпів зростання ВВП та підвищення інфляції.

Песимістичний сценарій для економіки

За важким сценарієм mBank, масовий відтік українців міг би зменшити динаміку економічного зростання Польщі на 0,8 процентного пункту у 2026 році та приблизно на 0,2 пункту щороку протягом 2027−2030 років.

Одночасно інфляція була б вищою на 0,5−0,6 пункту щороку, що могло б віддалити досягнення інфляційної цілі Національного банку Польщі та спричинити підвищення процентних ставок.

Економісти наголошують, що це найбільш песимістична модель, а реальні наслідки за меншого відтоку будуть помірнішими.

Потенційні позитивні ефекти завершення війни

Завершення війни матиме і позитивні економічні ефекти, які складніше точно виміряти.

Експерти mBank зазначають, що мир сприятиме покращенню настроїв серед бізнесу, інвесторів та споживачів. Польські компанії можуть отримати нові можливості, пов’язані з відбудовою України.

Також можливе глобальне зниження цін на нафту, що зменшить витрати для ключових секторів економіки.

Оптимістичний базовий прогноз

Попри можливі ризики, базовий прогноз mBank для польської економіки залишається оптимістичним.

За відсутності масштабного відтоку українців економіка Польщі, за оцінками аналітиків, зростатиме стабільними темпами та може досягти 4,2% реального зростання у 2026 році при середній інфляції на рівні 2,3%.

Нагадаємо, як повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, саме активність українських громадян стала одним із чинників, що дозволили Польщі увійти до двадцятки найбільших економік світу та перетнути позначку у трильйон доларів ВВП. Співвідношення допомоги Польщі Україні та внеску українців в економіку сусідньої країни становить приблизно 1:5.

Посол повідомив, що у 2024 році внесок українців у польський ВВП склав 2,7%. Йдеться про ділову активність підприємців, роботу найманих працівників, а також інтеграцію польських фахівців у проєкти, які реалізовує український бізнес у Польщі. Сукупно це, за оцінками посольства, генерує близько 30 мільярдів доларів.

