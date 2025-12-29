Вакансии без требования к опыту: как бизнес привлекает молодых специалистов Сегодня 13:00 — Личные финансы

Вакансии без требования к опыту: как бизнес привлекает молодых специалистов

Данные рынка труда 2025 года демонстрируют, что компании разворачивают программы стажировок, менторства и корпоративного обучения, поскольку именно это обеспечивает доступ к молодым кадрам в ситуации острого дефицита рабочей силы.

Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua.

За последний год выросло количество вакансий без требования к опыту, а также распространение партнерств бизнеса с образовательными учреждениями и государственными инициативами.

Привлечение и развитие молодых талантов — действительно стратегическая потребность украинского рынка труда. Дополнительное давление на HR-стратегии создают демографические факторы — миграция молодежи, мобилизация, низкая доля работников до 25 лет. Компании вынуждены формировать полноценную инфраструктуру входа молодых талантов в профессию.

В текущем году есть незначительная положительная динамика этих процессов. Количество компаний, имеющих обучающие программы, длительное наставничество, адаптационные мероприятия для молодых кадров, несколько увеличилось.

Если в 2024 году о наличии системных программ обучения молодых специалистов говорили 20% работодателей, то в 2025 году количество компаний выросло до 24%. Комплексные программы с вузами в текущем году реализуют 21% компаний, что больше на 6% по сравнению с показателями прошлого года.

Однако уменьшилось на 6% количество компаний, работающих в направлении привлечения и обучения молодежи на системном уровне. Чаще всего причиной этого явления является нехватка бюджетов у работодателей. Следовательно, прогноз подтвержден, однако ощутимых положительных сдвигов этого тренда нет.

Успех привлечения молодежи зависит от того, насколько компания готова инвестировать в образование, развитие и интеграцию молодых специалистов. В 2025 году это не желательно, а критически необходимо. Компании это понимают, но в то же время озвучивают, что требуют больших инвестиций и системности.

Мы писали, что многие компании переживают трансформацию бизнес-моделей, переходят к более гибким форматам работы, инвестируют в развитие управленческих компетенций и культуры производительности.

Также в В 2025 году украинский рынок труда демонстрирует устойчивую, хоть и неравномерную тенденцию к уменьшению предубеждений относительно кандидатов разного возраста и пола.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.