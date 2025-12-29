0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вакансии без требования к опыту: как бизнес привлекает молодых специалистов

Личные финансы
24
Вакансии без требования к опыту: как бизнес привлекает молодых специалистов
Вакансии без требования к опыту: как бизнес привлекает молодых специалистов
Данные рынка труда 2025 года демонстрируют, что компании разворачивают программы стажировок, менторства и корпоративного обучения, поскольку именно это обеспечивает доступ к молодым кадрам в ситуации острого дефицита рабочей силы.
Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua.
За последний год выросло количество вакансий без требования к опыту, а также распространение партнерств бизнеса с образовательными учреждениями и государственными инициативами.
Привлечение и развитие молодых талантов — действительно стратегическая потребность украинского рынка труда. Дополнительное давление на HR-стратегии создают демографические факторы — миграция молодежи, мобилизация, низкая доля работников до 25 лет. Компании вынуждены формировать полноценную инфраструктуру входа молодых талантов в профессию.
Вакансии без требования к опыту: как бизнес привлекает молодых специалистов
В текущем году есть незначительная положительная динамика этих процессов. Количество компаний, имеющих обучающие программы, длительное наставничество, адаптационные мероприятия для молодых кадров, несколько увеличилось.
Если в 2024 году о наличии системных программ обучения молодых специалистов говорили 20% работодателей, то в 2025 году количество компаний выросло до 24%. Комплексные программы с вузами в текущем году реализуют 21% компаний, что больше на 6% по сравнению с показателями прошлого года.
Однако уменьшилось на 6% количество компаний, работающих в направлении привлечения и обучения молодежи на системном уровне. Чаще всего причиной этого явления является нехватка бюджетов у работодателей. Следовательно, прогноз подтвержден, однако ощутимых положительных сдвигов этого тренда нет.
Успех привлечения молодежи зависит от того, насколько компания готова инвестировать в образование, развитие и интеграцию молодых специалистов. В 2025 году это не желательно, а критически необходимо. Компании это понимают, но в то же время озвучивают, что требуют больших инвестиций и системности.
Мы писали, что многие компании переживают трансформацию бизнес-моделей, переходят к более гибким форматам работы, инвестируют в развитие управленческих компетенций и культуры производительности.
Также в В 2025 году украинский рынок труда демонстрирует устойчивую, хоть и неравномерную тенденцию к уменьшению предубеждений относительно кандидатов разного возраста и пола.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems