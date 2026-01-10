0 800 307 555
ру
Самая частая ошибка на практическом экзамене по вождению

Личные финансы
Кандидаты в водители обязательно должны сдать практический экзамен для получения водительских прав, чтобы продемонстрировать умение безопасно управлять транспортным средством.
Экзаменаторы выделяют самые частые ошибки, приводящие к негативному результату экзамена, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Самая распространенная ошибка будущих водителей во время практического экзамена

Чаще всего кандидаты не включают указатели поворота. Как отмечают в МВД, водитель обязан заблаговременно подавать сигналы указателями поворота перед началом движения, перестройкой, поворотом или разворотом.
«Такие сигналы должны четко информировать других участников дорожного движения о намерениях водителя и способствовать безопасности движения. Игнорирование этого правила создает аварийные ситуации и свидетельствует о недостаточном уровне подготовки кандидата в водители», — говорится в сообщении.
Чаще всего кандидаты допускают следующие ошибки при подаче предупредительных сигналов, в частности указателей поворотов:
  • своевременное включение или выключение указателей поворотов;
  • перед началом движения, в частности, при выезде с места остановки или с прилегающей территории;
  • при движении назад;
  • при объезде препятствия;
  • при перестройке на другую полосу движения;
  • при выполнении поворотов направо или налево на перекрестке;
  • при съезде с проезжей части для остановки или стоянки.
В МВД напоминают, что сигнал указателями поворота или рукой подается заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее 50−100 метров в населенных пунктах и ​​за 150−200 метров вне их, и прекращается немедленно после его окончания.
Подачу сигнала рукой следует завершить непосредственно перед началом выполнения маневра. При этом сигнал запрещается подавать, если он может быть неясен для других участников дорожного движения.

Советы будущим водителям

Специалисты сервисных центров МВД советуют при обучении и подготовке к экзамену формировать стойкую привычку заблаговременного использования указателей поворота перед каждым изменением направления движения.
Иными словами — довести до автоматизма использование указателей поворота будущими водителями.
