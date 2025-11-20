Как подтвердить «водительский стаж», и существует ли такая справка Вчера 17:05 — Технологии&Авто

Как подтвердить «водительский стаж», и существует ли такая справка

В сервисные центры МВД часто обращаются с просьбой предоставить справку о «водительском стаже» или отдельный документ, подтверждающий выдачу водительского удостоверения. Такие запросы обычно нужны для обмена украинского водительского удостоверения за границей или подачи документов в иностранные учреждения. Однако официальной справки о водительском стаже не существует.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Почему такой справки нет

Сервисные центры МВД не фиксируют и не могут знать, как часто и вообще управлял ли гражданин автомобилем после получения удостоверения. Они не ведут учет стажа вождения — это просто не входит в их полномочия.

Поэтому документа с названием «справка о водительском стаже» МВД не выдает и выдавать не может.

Единственный факт, который можно официально подтвердить, — факт выдачи водительского удостоверения.

Какой документ можно получить вместо справки

Гражданин может получить официальный письменный ответ на обращение, в котором сервисный центр подтвердит, что водительское удостоверение действительно выдавалось.

Читайте также Лишили права управления: как вернуть водительское удостоверение

Такой ответ оформляется на фирменном бланке РДЦ или ТСЦ МВД и содержит:

название учреждения;

исходящий номер и дату;

контактные данные;

подпись уполномоченного администратора

Печать не ставится, а ответ заверяется подписью.

Как подать обращение

Чтобы получить официальный ответ, следует подать обращение одним из способов:

лично в любом региональном сервисном центре МВД;

почтой в адрес РКЦ МВД;

по электронной почте — адреса есть на сайте ГСЦ МВД.

В обращении следует отметить:

ФИО;

место жительства;

суть просьбы (например: подтвердить факт выдачи удостоверения);

контактные данные для получения ответа;

дату и подпись.

Как проверить документ

Все ответы на обращения регистрируются. У документа будут официальные реквизиты и номера, по которым можно обратиться в сервисный центр МВД для подтверждения его подлинности.

Ранее мы сообщали , что Европарламент утвердил обновление правил ЕС относительно водительских удостоверений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.