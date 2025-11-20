Как подтвердить «водительский стаж», и существует ли такая справка
В сервисные центры МВД часто обращаются с просьбой предоставить справку о «водительском стаже» или отдельный документ, подтверждающий выдачу водительского удостоверения. Такие запросы обычно нужны для обмена украинского водительского удостоверения за границей или подачи документов в иностранные учреждения. Однако официальной справки о водительском стаже не существует.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Почему такой справки нет
Сервисные центры МВД не фиксируют и не могут знать, как часто и вообще управлял ли гражданин автомобилем после получения удостоверения. Они не ведут учет стажа вождения — это просто не входит в их полномочия.
Поэтому документа с названием «справка о водительском стаже» МВД не выдает и выдавать не может.
Единственный факт, который можно официально подтвердить, — факт выдачи водительского удостоверения.
Какой документ можно получить вместо справки
Гражданин может получить официальный письменный ответ на обращение, в котором сервисный центр подтвердит, что водительское удостоверение действительно выдавалось.
Такой ответ оформляется на фирменном бланке РДЦ или ТСЦ МВД и содержит:
- название учреждения;
- исходящий номер и дату;
- контактные данные;
- подпись уполномоченного администратора
Печать не ставится, а ответ заверяется подписью.
Как подать обращение
Чтобы получить официальный ответ, следует подать обращение одним из способов:
- лично в любом региональном сервисном центре МВД;
- почтой в адрес РКЦ МВД;
- по электронной почте — адреса есть на сайте ГСЦ МВД.
В обращении следует отметить:
- ФИО;
- место жительства;
- суть просьбы (например: подтвердить факт выдачи удостоверения);
- контактные данные для получения ответа;
- дату и подпись.
Как проверить документ
Все ответы на обращения регистрируются. У документа будут официальные реквизиты и номера, по которым можно обратиться в сервисный центр МВД для подтверждения его подлинности.
Ранее мы сообщали, что Европарламент утвердил обновление правил ЕС относительно водительских удостоверений.
