Названы самые надежные внедорожники 2025 года (фото)

Внедорожник — отличный выбор для любителей путешествовать с семьей или друзьями. Впрочем, существует риск застрять в дальней дороге, выбрав ненадежную модель.

Топ самых надежных внедорожников опубликовал сайт GoBankingRates со ссылкой на US News и оценки от американской компании по аналитике данных JD Power. В перечне собраны модели 2025 года, которые выходят из строя значительно реже среднестатистических автомобилей.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner оценивает надежность 86/100 по версии JD Power. Этот внедорожник среднего размера оснащен 4,0-литровым V-6 двигателем.

Для 2025-го модельного года он был полностью переделан, и несмотря на недостатки в ускорении и грузоподъемности 4Runner славится долговечностью и производительностью как на асфальте, так и на грунте и сложных поверхностях.

Фото: Toyota

Chevrolet Blazer

JD Power оценили надежность Chevrolet Blazer в 86/100. У этого внедорожника — два мощных двигателя, которые при этом экономно расходуют горючее, а также ряд стандартных функций, таких как интуитивно понятная и долговечная информационно-развлекательная система.

Фото: General Motors

Hyundai Kona

Оценка надежности Hyundai Kona от JD Power составляет 86/100. Этот автомобиль занял первое место в рейтинге надежности субкомпактных внедорожников. Его линейка силовых агрегатов отличается эффективностью, а также этот внедорожник имеет просторный и практичный салон.

Фото: Тарас Брязгунов

Kia Soul

Оценка надежности Kia Soul от JD Power также 86/100. Помимо комфортного просторного салона, эта модель отличается высокой эффективностью и выдающейся надежностью по относительно доступной цене.

Фото: Kia

Kia Telluride

JD Power оценили надежность Kia Telluride также на 86/100. У этого внедорожника — еще более просторный салон с тремя рядами сидений, он отличается смелым стилем, надежной безотказностью и множеством функций.

Фото: Kia

Chevrolet Trailblazer

Оценка надежности JD Power для Chevrolet Trailblazer — так же 86/100. Этот субкомпактный кроссовер отличается пространством, а в салоне есть комфортабельные сиденья для пяти человек. Также внедорожник Chevrolet имеет спортивный дизайн, удобные технологии и репутацию надежности.

Фото: General Motors

Hyundai Venue

Еще один внедорожник с оценкой надежности от JD Power 86/100 — Hyundai Venue. Этот бюджетный кроссовер обладает высокой топливной эффективностью и надежностью, а также удобными технологиями. Багажного пространства в этом авто немного, поскольку предпочтение отдано пространству в салоне для комфорта пассажиров.

Фото: Hyundai

Ford Explorer

Высокую оценку надежности от JD Power — 87/100 — имеет Ford Explorer. В 2025 году он получил обновленный дизайн, улучшенную информационно развлекательную систему и новую систему полуавтоматизированного вождения по шоссе. Этот автомобиль обладает мощной линейкой силовых агрегатов и известен своей предсказуемой надежностью.

Фото: Ford

Kia Seltos

Также оценку надежности 87/100 от JD Power имеет Kia Seltos. По словам аналитиков, в этом субкомпактном внедорожнике сбалансировано сочетается доступность, функциональность и практичность для повседневного использования. При этом он подходит и для дальних путешествий, поскольку, как и другие модели Киа, обладает высокой прогнозируемой надежностью.

Фото: Kia

BMW X4

BMW X4 также оценил надежность от JD Power 87/100, а в 2025 году получил новые функции для комфорта водителя и пассажиров. Этот внедорожник класса люкс имеет эффективные силовые агрегаты и отличается быстрым ускорением, при этом экономно использует горючее и приятное, спокойное управление.

Фото: BMW

