Самый мощный Toyota Land Cruiser выходит на европейский рынок (фото)

Технологии&Авто
27
Гибрид Toyota Land Cruiser 300 будет продавать в Европе, Фото: Toyota
Европейскую линейку Toyota Land Cruiser 300 пополнит самая мощная модификация. Внедорожник оснастили гибридной установкой. Гибрид Toyota Land Cruiser 300 с января начнут продавать в ряде восточноевропейских стран.
Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Новый Toyota Land Cruiser Performance Hybrid — самая мощная версия модели за всю ее историю.
Внедорожник оснащен 3,4-литровым V6 твин-турбо и электромотором, суммарно развивающим 457 л.с. и 790 Нм.
Внедорожник получил мощную 457-сильную установку, Фото: Toyota
Внедорожник Toyota Land Cruiser Performance Hybrid не только стал более мощным, но и более экономичным — средний расход топлива снижен с 12,1 до 10,9 л/100 км. Небольшие расстояния авто может проезжать на электротяге со скоростью до 30 км/ч.
Гибрид Toyota Land Cruiser 300 хранит 10-ступенчатый автомат, полный привод с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов. Он не потерял внедорожных способностей и может преодолевать броды глубиной 70 см.
Гибрид предложат во многих оснащенных версиях., Фото: Toyota
Цена Toyota Land Cruiser Performance Hybrid в Европе пока не объявлена, но на других рынках она превышает $100 тысяч.
Зато известно, что базовая комплектация VX включает два 12,3-дюймовых экрана на передней панели, четырехзонный климат-контроль, навигацию, электропривод сидений, подогрев кресел и руля, парктроник, камеры кругового обзора, контроль «слепых» зон и акустику JBL с 14 динамиками.
Салон Toyota Land Cruiser 300, Фото: Toyota
Вариант ZX добавляет обвес, проекцию на лобовое стекло и электропривод двери багажника с сенсором открывания. Можно выбрать и GR Sport с другим дизайном, внедорожными шинами и функцией размыкания стабилизаторов e-KDSS.
По материалам:
news.infocar.ua
Авто
