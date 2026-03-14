Названы самые популярные в Украине авто из-за рубежа (инфографика)

Самые популярные импортируемые подержанные авто, Фото: freepik
В течение февраля украинцы приобрели 14,8 тыс. импортируемых из-за границы подержанных легковушек. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популяпным ввезенным автомобилем стал Volkswagen Golf.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Наибольшую долю среди ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей занимают бензиновые автомобили — 61% от общего количества. Для сравнения, в феврале 2025 их доля составляла 46%.
Далее следуют:
  • дизельные — 22% (23% в прошлом году);
  • гибриды — 8% (5% в прошлом году);
  • электромобили — 6% (22% в прошлом году);
  • авто с ГБО — 3% (4% в прошлом году).
Средний возраст подержанных автомобилей, получивших украинскую регистрацию в феврале, как и в прошлом году, составил около 10 лет.
ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа
ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа, Инфографика создана с помощью ИИ
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
