Названы самые популярные в Украине авто из-за рубежа (инфографика)
В течение февраля украинцы приобрели 14,8 тыс. импортируемых из-за границы подержанных легковушек. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популяпным ввезенным автомобилем стал Volkswagen Golf.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Наибольшую долю среди ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей занимают бензиновые автомобили — 61% от общего количества. Для сравнения, в феврале 2025 их доля составляла 46%.
Далее следуют:
- дизельные — 22% (23% в прошлом году);
- гибриды — 8% (5% в прошлом году);
- электромобили — 6% (22% в прошлом году);
- авто с ГБО — 3% (4% в прошлом году).
Средний возраст подержанных автомобилей, получивших украинскую регистрацию в феврале, как и в прошлом году, составил около 10 лет.
Лидером подержанных автомобилей в прошлом месяце стал Volkswagen Golf.
В Баварии построят высокопроизводительный центр обработки данных для ИИ за 2 млрд евро
Автомобилями каких брендов наиболее довольны водители
Honda возродила модель Insight в формате электрического кроссовера (фото)
BYD представила новую батарею для электрокаров, которая заряжается за 9 минут
Почему не работает USB в автомобиле — 5 возможных причин