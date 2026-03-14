Названы самые популярные в Украине авто из-за рубежа (инфографика)

В течение февраля украинцы приобрели 14,8 тыс. импортируемых из-за границы подержанных легковушек. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популяпным ввезенным автомобилем стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Наибольшую долю среди ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей занимают бензиновые автомобили — 61% от общего количества. Для сравнения, в феврале 2025 их доля составляла 46%.

Далее следуют:

дизельные — 22% (23% в прошлом году);

гибриды — 8% (5% в прошлом году);

электромобили — 6% (22% в прошлом году);

авто с ГБО — 3% (4% в прошлом году).

Средний возраст подержанных автомобилей, получивших украинскую регистрацию в феврале, как и в прошлом году, составил около 10 лет.

Лидером подержанных автомобилей в прошлом месяце стал Volkswagen Golf.

