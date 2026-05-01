Как в Европе обновляют бытовую технику и почему это полезно знать украинцам

Обновление бытовой техники

Вы украинец и решили купить новый холодильник. Отлично. Но куда же денетесь старый? Если он еще в рабочем состоянии — можете его продать или отвезти на дачу. Если не в рабочем — ему дорога на свалку. Как правило, алгоритм действий примерно такой. Если вы поделитесь этим опытом с европейцами, они как минимум будут удивлены.

Но какой же путь проходит старая бытовая техника в Европе, и что полезное из этого могут взять для себя украинцы?

Почему бытовую технику нельзя выбрасывать прямо на свалку?

Большинство бытовых приборов содержат много токсичных веществ, таких как кадмий, свинец, ртуть, никель, формальдегид. Если отнести прибор на свалку, он будет годами загрязнять окружающую среду, отравлять почву и воду. А фреон из холодильников и кондиционеров — разрушать озоновый слой.

К тому же, в бытовой технике есть металлы, пластик, платы, кабели и другие компоненты, которые можно отделить и использованы повторно, переработать на вторсырье.

Поэтому наиболее «цивилизованный» способ избавиться от старой бытовой техники — отдать ее на утилизацию. В Европе это железобетонное правило, которое строго соблюдается. Старую технику запрещено выбрасывать в обычные мусорки. За это предусмотрены значительные штрафы, которые в разных странах колеблются в среднем в диапазоне от 1 тыс. до 15 тыс. евро.

Что делают со старой бытовой техникой в ​​Европе?

Обновляют технику, как правило, довольно часто, в среднем раз в 5 лет. Технологический прогресс не стоит на месте, и с каждым годом появляются все более современные приборы, лучше качество и новый функционал. Поэтому европейцы обычно не ждут, чтобы техника отслужила свое вплоть до того момента, пока окончательно перестанет работать. А постепенно заменяют все приборы в доме более новыми.

Кроме того, ремонтировать бытовые приборы в Европе часто невыгодно. К примеру, ремонт стиральной машины обойдется в 200−250 евро, тогда как новая будет стоить 300−400 евро. Соответственно, смысла ремонтировать нет. В то время как в Украине ремонт может быть недорогим относительно стоимости новой техники.

Ремонтировать бытовые приборы в Европе часто невыгодно

Отвозить старую технику на дачу или тем более складывать ее в гараже для европейцев странно. Поскольку если на даче понадобится холодильник, то туда покупают новый, а хранить старые вещи годами на случай «а вдруг пригодится» не принято.

Поэтому, когда европейцы решают попрощаться с тем или иным бытовым прибором, они выбирают один из вариантов его избавиться. Это может быть:

Сдача в магазин просто при покупке новой техники. Доставка в муниципальные пункты сбора. Заказ специальной службы вывоза крупногабаритного мусора. Благотворительные пожертвования.

Рассмотрим более подробно каждый из этих методов и как они работают.

Сдача старой бытовой техники в магазин

В большинстве стран Европы этот способ наиболее распространен и самый простой для потребителей. Работает он таким образом: покупателю привозят новую бытовую технику из магазина (например, стиральную машину, посудомойку или холодильник), забирают и вывозят старую. Как правило, это касается именно крупногабаритной техники. Чаще это не обмен по trade-in, а бесплатный вывоз техники. Даже если она еще работает.

Конечно, это не обязательно правило и покупатель может оставить себе любой старый прибор, если захочет. Но так обычно не происходит, людям не требуются две единицы бытовой техники с одинаковым назначением.

Интересно, что часто крупные магазины бытовой техники на законодательном уровне обязаны принимать подержанную технику. Даже если у них не покупают новую. Далее эти приборы отправляются на утилизацию.

Утилизация через муниципальные пункты сбора

Владельцы старой бытовой техники могут самостоятельно доставить ее в специальные пункты приема вторичного сырья — муниципальные центры. Сдать технику можно бесплатно.

Такие пункты приема есть в каждом городе. Найти ближайший пункт можно через веб-сайты муниципалитетов. Обычно кроме старой техники там принимают батарейки, а также химические отходы (краски, растворители, чистящие средства) или другие приборы с опасными веществами.

Сам процесс утилизации начинается с того, что старую технику разбирают на компоненты и извлекают опасные вещества (ртуть, свинец, фреоны и т. п. ). После этого отделяют другие материалы и направляют их на переработку.

Например, можно встретить редкоземельные металлы и драгоценные металлы (золото, серебро, медь), содержащиеся в электронных платах и ​​микросхемах. Интересно, что каждый год из электронных отходов в ЕС извлекают разнообразные материалы на сумму более 5 млрд евро.

Утилизация бытовой техники

Также на переработку отправляют пластиковые корпуса, стекло из мониторов и телевизоров. Главный принцип — минимизировать вред для окружающей среды и использовать повторно все материалы, где это возможно.

Кстати, стекло можно переделывать нескончаемое количество раз без утраты свойства. Вместо этого «жизненный цикл» пластика составляет лишь несколько переработок. При этом перерабатывать его довольно выгодно — в странах Европы тонна очищенного пластика стоит около 1 тыс. евро.

В целом бизнес по переработке отходов — распространенное явление в странах Европы. Настолько, что Швеция даже начала импортировать мусор, ведь страна стала лидером по утилизации и научилась использовать повторно 99% отходов. А мусор из других стран нужен Швеции для загрузки более 30 мусоросжигательных заводов, перерабатывающих отходы в электричество и тепло.

Заказ специальной службы

Еще один способ сдать крупногабаритную технику — заказать специальные службы, занимающиеся сбором таких приборов на постоянной основе. Часто они работают по предварительной записи, которую нужно сделать по меньшей мере за неделю, а порой и за месяц. Услуги таких служб платные и стоят около 50 — 120 евро.

Как правило, крупногабаритную технику нельзя просто вынести на помойку. Но в некоторых случаях оставить бытовую технику возле мусорных баков можно, если вы точно знаете, что в вашем районе ездит специальная утилизационная бригада по определенному графику.

Благотворительное пожертвование

Во многих странах Европы есть социальные магазины, куда можно отвезти подержанную бытовую технику в рабочем состоянии. Также можно отдать приборы благотворительным организациям. Далее ее передают малоимущим людям или нуждающимся.

Старую бытовую технику в рабочем состоянии можно пожертвовать

Еще один вариант поделиться рабочей, но уже ненужной бытовой техникой — выставить ее на улицу в специально отведенных местах. Часто это неподалеку от мусорных баков. На приборах нужно оставить стикеры с надписями «исправное» или «подарю».

Что делать со старой бытовой техникой в ​​Украине?

Чаще старую технику хотят использовать как можно дольше или повторно. В ней заменяют детали, отдают в ремонт или продают через специализированные платформы. С точки зрения экологичности, стремление продлить срок службы бытовой техники рассматривается только положительно.

Остается негативное явление — «накопительный синдром», который есть у многих украинцев. Не решаясь распрощаться с ненужными вещами, люди собирают их годами, тогда как отправка на переработку позволила бы использовать вторсырье.

И хотя в Украине утилизация опасных отходов не столь налажена, как в Европе, в нашей стране существуют специализированные пункты приемки и организации, предоставляющие такие услуги. К примеру, в Киеве функционирует научно-производственное предприятие «Экологическая лаборатория», которое принимает на утилизацию бытовую офисную, компьютерную и другую технику с опасными составляющими. Услуги по утилизации предприятий и населения также предоставляет компания «Экологические инвестиции».

Приведем контакты некоторых служб, занимающихся приемом бытовой техники в Украине:

Город Название службы Контакты Киев Центр управления отходами ул. Липкивского Василия Митрополита, 16, тел: +380673298717 Киев Экологические инвестиции ул. Верхний Вал, 4-А, офис 315-А тел: +380442096396 Киев Domfort тел: +380681290952 Буча МПП “РАДА” ул. Яблунская, 99, тел: +380964607862 Вся Украина (доступность услуг для конкретного города следует уточнить дополнительно) COMFY 800303505 Вся Украина (областные центры) ООО "Пром ВДМ" Днепр, ул. Стартовая, 5, тел: +380992069281 Запорожье ООО “НИИ “Укрэкопроект” ул. Леонида Жаботинского, 53, тел: +380976477906

В общем, найти, куда в Украине сдать на утилизацию старый холодильник или посудомоечную машинку, в большинстве случаев реально. Однако для этого нужно приложить усилия.

Какую б/у технику из Европы продают в Украине?

Вместо выводов, ответим на вопрос «Откуда же берется „бытовая техника из Европы“ в украинских магазинах с аналогичным названием?». Вариантов пополнения ассортимента таких магазинов несколько:

Выставочные образцы (техника, стоявшая на витринах).

Лизинговые компании, которые сдавали технику в аренду гражданам или офисам на несколько лет.

Техника с мелкими дефектами и браком.

Модели, которые не были проданы вовремя и попали в сток центры.

Программа утилизации — старые приборы, сдавшиеся в магазин бытовой техники при покупке новых.

Узнать, каким именно путем попал в украинский магазин б/у бытовой техники конкретный прибор, можно, спросив об этом у продавца. Последнего желательно выбирать с хорошей репутацией или по рекомендациям от знакомых.

В целом покупка техники из Европы привлекает покупателей возможностью выбрать товары известных европейских брендов высокого качества, которые не представлены на рынке Украины, по умеренным ценам. Но важно, чтобы продавец предоставлял гарантию работы такой техники хотя бы на полгода.

Если же говорить о европейском рынке, то в большинстве стран аналогичных магазинов практически нет. Разве что те, которые предлагают подержанную специализированную профессиональную технику (как машины для кофеен или промышленные стиральные машины. — Ред.). В этом аспекте культура потребления также разнится.

В целом европейский опыт обращения со старой бытовой техникой должен стать полезным примером для украинцев. Начать было бы неплохо с того, чтобы наладить процесс утилизации на уровне обычных бытовых потребителей, которого в нашей стране фактически не существует.

