Место для вашей рекламы

YouTube запустил бесплатный режим «картинка в картинке» для всех пользователей Android и iOS

Технологии&Авто
24
Чтобы включить режим, необходимо запустить видео и выйти из YouTube, 9to5google
YouTube начал развертывать режим «картинка в картинке» (Picture-in-picture, PiP) по всему миру и бесплатно для пользователей Android и iOS.
Об этом сообщает 9to5google.
Функция позволяет воспроизводить видео в небольшом окне поверх других приложений, чтобы пользователи могли смотреть контент YouTube и одновременно работать в других приложениях. После запуска в США ее постепенно разворачивают по всему миру для бесплатных пользователей Android и iOS — впрочем, только для «длинных немузыкальных видео».

Как активировать функцию

Чтобы включить режим, необходимо запустить видео и выйти из YouTube.
На экране останется небольшое окно проигрывателя, его размер можно изменять или корректировать расположение.
Также доступны основные элементы управления: пауза, воспроизведение и кнопка возврата в полноэкранный режим.
В подписке на YouTube Premium предлагается расширенный доступ к PiP — как для музыки, так и для другого контента без ограничений.
По материалам:
mezha.media
Youtube
Место для вашей рекламы
