YouTube запустил бесплатный режим «картинка в картинке» для всех пользователей Android и iOS Сегодня 02:50

YouTube начал развертывать режим «картинка в картинке» (Picture-in-picture, PiP) по всему миру и бесплатно для пользователей Android и iOS.

Об этом сообщает 9to5google.

Функция позволяет воспроизводить видео в небольшом окне поверх других приложений, чтобы пользователи могли смотреть контент YouTube и одновременно работать в других приложениях. После запуска в США ее постепенно разворачивают по всему миру для бесплатных пользователей Android и iOS — впрочем, только для «длинных немузыкальных видео».

Как активировать функцию

Чтобы включить режим, необходимо запустить видео и выйти из YouTube.

На экране останется небольшое окно проигрывателя, его размер можно изменять или корректировать расположение.

Также доступны основные элементы управления: пауза, воспроизведение и кнопка возврата в полноэкранный режим.

В подписке на YouTube Premium предлагается расширенный доступ к PiP — как для музыки, так и для другого контента без ограничений.

