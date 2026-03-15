5 ежедневных привычек, которые «убивают» батарею ноутбука
Аккумуляторы ноутбуков изнашиваются со временем, однако правильные привычки могут существенно продлить срок службы. Достаточно следить за температурой устройства, не держать заряд постоянно на 100% и использовать качественные аксессуары — это поможет сберечь автономность ноутбука на годы.
Эксперты BGR выделяют пять наиболее распространенных действий, которые могут значительно сократить срок службы батареи.
1. Держать ноутбук постоянно подключенным к сети
Одной из самых частых ошибок является постоянное использование ноутбука на зарядке с полностью заряженной батареей. Литий-ионные аккумуляторы не любят длительное пребывание на уровне 100%. Это ускоряет их старение и снижает максимальную емкость.
Специалисты советуют по возможности держать заряд примерно в диапазоне 20−80% и отключать питание, когда батарея уже почти полна — по аналогии с телефонами.
2. Регулярно разряжать ноутбук до нуля
Другая распространенная привычка — регулярно разряжать ноутбук до нуля. Некоторые пользователи считают, что так «калибруется» батарея, но частые глубокие разряды, напротив, ухудшают состояние аккумулятора.
Если батарея постоянно падает до 0%, то это увеличивает износ элементов и со временем снижает автономность устройства.
3. Использование несертифицированных зарядных устройств и кабелей
Также отрицательно на батарею наших ноутбуков оказывает влияние использование несертифицированных зарядных устройств и кабелей.
Дешевые аксессуары могут подавать нестабильное напряжение и не соответствовать стандартам безопасности, что повышает риск перегрева и повреждения аккумулятора.
Поэтому специалисты рекомендуют использовать оригинальные зарядные устройства или сертифицированные аналоги известных брендов.
4. Плохая вентиляция
Еще одна проблема — перегрев ноутбука из-за плохой вентиляции. Многие люди работают с устройством на диване, кровати или коленях, перекрывая вентиляционные отверстия. В результате тепло скапливается внутри корпуса, что ускоряет деградацию батареи и других компонентов.
Лучше ставить ноутбук на ровную жесткую поверхность или использовать охлаждающую подставку.
5. Игнорирование обновлений
В завершение, многие игнорируют обновления программного обеспечения. Однако системные обновления очень часто содержат оптимизацию энергопотребления и устранение ошибок.
Если не обновлять операционную систему и приложения, ноутбук может работать менее эффективно, что приводит к дополнительной нагрузке на батарею и сокращает время автономной работы.
Также по теме
5 ежедневных привычек, которые «убивают» батарею ноутбука
BYD представила новую батарею для электрокаров, которая заряжается за 9 минут
Porsche опровергла слухи об отмене электрических Boxster и Cayman
Названы самые популярные в Украине авто из-за рубежа (инфографика)
В Баварии построят высокопроизводительный центр обработки данных для ИИ за 2 млрд евро
Автомобилями каких брендов наиболее довольны водители