0 800 307 555
ру
5 ежедневных привычек, которые «убивают» батарею ноутбука

Технологии&Авто
32
Как предотвратить износ аккумулятора ноутбука
Аккумуляторы ноутбуков изнашиваются со временем, однако правильные привычки могут существенно продлить срок службы. Достаточно следить за температурой устройства, не держать заряд постоянно на 100% и использовать качественные аксессуары — это поможет сберечь автономность ноутбука на годы.
Эксперты BGR выделяют пять наиболее распространенных действий, которые могут значительно сократить срок службы батареи.

1. Держать ноутбук постоянно подключенным к сети

Одной из самых частых ошибок является постоянное использование ноутбука на зарядке с полностью заряженной батареей. Литий-ионные аккумуляторы не любят длительное пребывание на уровне 100%. Это ускоряет их старение и снижает максимальную емкость.
Специалисты советуют по возможности держать заряд примерно в диапазоне 20−80% и отключать питание, когда батарея уже почти полна — по аналогии с телефонами.

2. Регулярно разряжать ноутбук до нуля

Другая распространенная привычка — регулярно разряжать ноутбук до нуля. Некоторые пользователи считают, что так «калибруется» батарея, но частые глубокие разряды, напротив, ухудшают состояние аккумулятора.
Если батарея постоянно падает до 0%, то это увеличивает износ элементов и со временем снижает автономность устройства.

3. Использование несертифицированных зарядных устройств и кабелей

Также отрицательно на батарею наших ноутбуков оказывает влияние использование несертифицированных зарядных устройств и кабелей.
Дешевые аксессуары могут подавать нестабильное напряжение и не соответствовать стандартам безопасности, что повышает риск перегрева и повреждения аккумулятора.
Поэтому специалисты рекомендуют использовать оригинальные зарядные устройства или сертифицированные аналоги известных брендов.

4. Плохая вентиляция

Еще одна проблема — перегрев ноутбука из-за плохой вентиляции. Многие люди работают с устройством на диване, кровати или коленях, перекрывая вентиляционные отверстия. В результате тепло скапливается внутри корпуса, что ускоряет деградацию батареи и других компонентов.
Лучше ставить ноутбук на ровную жесткую поверхность или использовать охлаждающую подставку.

5. Игнорирование обновлений

В завершение, многие игнорируют обновления программного обеспечения. Однако системные обновления очень часто содержат оптимизацию энергопотребления и устранение ошибок.
Если не обновлять операционную систему и приложения, ноутбук может работать менее эффективно, что приводит к дополнительной нагрузке на батарею и сокращает время автономной работы.
По материалам:
УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems