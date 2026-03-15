5 ежедневных привычек, которые «убивают» батарею ноутбука 15.03.2026, 01:11 — Технологии&Авто

Аккумуляторы ноутбуков изнашиваются со временем, однако правильные привычки могут существенно продлить срок службы. Достаточно следить за температурой устройства, не держать заряд постоянно на 100% и использовать качественные аксессуары — это поможет сберечь автономность ноутбука на годы.

Эксперты BGR выделяют пять наиболее распространенных действий, которые могут значительно сократить срок службы батареи.

1. Держать ноутбук постоянно подключенным к сети

Одной из самых частых ошибок является постоянное использование ноутбука на зарядке с полностью заряженной батареей. Литий-ионные аккумуляторы не любят длительное пребывание на уровне 100%. Это ускоряет их старение и снижает максимальную емкость.

Специалисты советуют по возможности держать заряд примерно в диапазоне 20−80% и отключать питание, когда батарея уже почти полна — по аналогии с телефонами.

2. Регулярно разряжать ноутбук до нуля

Другая распространенная привычка — регулярно разряжать ноутбук до нуля. Некоторые пользователи считают, что так «калибруется» батарея, но частые глубокие разряды, напротив, ухудшают состояние аккумулятора.

Если батарея постоянно падает до 0%, то это увеличивает износ элементов и со временем снижает автономность устройства.

3. Использование несертифицированных зарядных устройств и кабелей

Также отрицательно на батарею наших ноутбуков оказывает влияние использование несертифицированных зарядных устройств и кабелей.

Дешевые аксессуары могут подавать нестабильное напряжение и не соответствовать стандартам безопасности, что повышает риск перегрева и повреждения аккумулятора.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать оригинальные зарядные устройства или сертифицированные аналоги известных брендов.

4. Плохая вентиляция

Еще одна проблема — перегрев ноутбука из-за плохой вентиляции. Многие люди работают с устройством на диване, кровати или коленях, перекрывая вентиляционные отверстия. В результате тепло скапливается внутри корпуса, что ускоряет деградацию батареи и других компонентов.

Лучше ставить ноутбук на ровную жесткую поверхность или использовать охлаждающую подставку.

5. Игнорирование обновлений

В завершение, многие игнорируют обновления программного обеспечения. Однако системные обновления очень часто содержат оптимизацию энергопотребления и устранение ошибок.

Если не обновлять операционную систему и приложения, ноутбук может работать менее эффективно, что приводит к дополнительной нагрузке на батарею и сокращает время автономной работы.

