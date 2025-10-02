0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лишили права управления: как вернуть водительское удостоверение

Технологии&Авто
16
Лишили права управления: как вернуть водительское удостоверение
Лишили права управления: как вернуть водительское удостоверение
Если суд лишил водителя права управлять автомобилем, например из-за нетрезвого вождения, удостоверение не вернут автоматически. Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем, как вернуть водительское удостоверение после изъятия, что для этого нужно и придется ли пересдавать экзамены.
По истечении срока лишения водитель обязан подтвердить свою пригодность к безопасному управлению транспортным средством.
Так, согласно законодательству, при управлении в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения суд может установить следующие сроки лишения права управления:
  • 1 год — за первое правонарушение;
  • 3 года — в случае повторного нарушения в течение года;
  • 10 лет или пожизненно — за третье нарушение (по решению суда).

Как получить удостоверение обратно

Если удостоверение изъято работниками Национальной полиции при оформлении административного протокола, документ передается в территориальный сервисный центр МВД по месту регистрации водителя. Там оно хранится в течение всего срока лишения.
1. По окончании срока водитель должен пройти медицинский осмотр и получить справку, подтверждающую пригодность к управлению транспортным средством соответствующей категории. Только после этого можно перейти к следующему этапу — сдаче экзаменов.
Читайте также
2. Водителю необходимо успешно сдать теоретический и практический экзамены. Если у человека было несколько открытых категорий, экзамен сдается на транспортном средстве высшей из них. После сдачи экзаменов водительское удостоверение выдается повторно.
Однако существует и особый порядок — он касается лиц, которые были лишены права управления во время действия первого временного удостоверения, выданного на два года.
В таком случае необходимо повторно пройти полный курс обучения в аккредитованной автошколе, а затем снова сдать экзамены в сервисном центре МВД. Если экзамены сданы успешно, удостоверение снова выдается на два года.
Лишили права управления: как вернуть водительское удостоверение
Важно:
  • если водитель сдает экзамены в том же сервисном центре МВД, где хранится его изъятое удостоверение — ему возвращается именно этот документ;
  • если экзамены сданы в другом сервисном центре МВД, то изготавливается новое удостоверение.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems