Лишили права управления: как вернуть водительское удостоверение Сегодня 08:21 — Технологии&Авто

Лишили права управления: как вернуть водительское удостоверение

Если суд лишил водителя права управлять автомобилем, например из-за нетрезвого вождения, удостоверение не вернут автоматически. Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем, как вернуть водительское удостоверение после изъятия, что для этого нужно и придется ли пересдавать экзамены.

По истечении срока лишения водитель обязан подтвердить свою пригодность к безопасному управлению транспортным средством.

Так, согласно законодательству, при управлении в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения суд может установить следующие сроки лишения права управления:

1 год — за первое правонарушение;

— за первое правонарушение; 3 года — в случае повторного нарушения в течение года;

— в случае повторного нарушения в течение года; 10 лет или пожизненно — за третье нарушение (по решению суда).

Как получить удостоверение обратно

Если удостоверение изъято работниками Национальной полиции при оформлении административного протокола, документ передается в территориальный сервисный центр МВД по месту регистрации водителя. Там оно хранится в течение всего срока лишения.

1. По окончании срока водитель должен пройти медицинский осмотр и получить справку, подтверждающую пригодность к управлению транспортным средством соответствующей категории. Только после этого можно перейти к следующему этапу — сдаче экзаменов.

Читайте также Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт

2. Водителю необходимо успешно сдать теоретический и практический экзамены. Если у человека было несколько открытых категорий, экзамен сдается на транспортном средстве высшей из них. После сдачи экзаменов водительское удостоверение выдается повторно.

Однако существует и особый порядок — он касается лиц, которые были лишены права управления во время действия первого временного удостоверения, выданного на два года.

В таком случае необходимо повторно пройти полный курс обучения в аккредитованной автошколе, а затем снова сдать экзамены в сервисном центре МВД. Если экзамены сданы успешно, удостоверение снова выдается на два года.

Важно:

если водитель сдает экзамены в том же сервисном центре МВД, где хранится его изъятое удостоверение — ему возвращается именно этот документ;

если экзамены сданы в другом сервисном центре МВД, то изготавливается новое удостоверение.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.