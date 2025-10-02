Лишили права управления: как вернуть водительское удостоверение
Если суд лишил водителя права управлять автомобилем, например из-за нетрезвого вождения, удостоверение не вернут автоматически. Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем, как вернуть водительское удостоверение после изъятия, что для этого нужно и придется ли пересдавать экзамены.
По истечении срока лишения водитель обязан подтвердить свою пригодность к безопасному управлению транспортным средством.
Так, согласно законодательству, при управлении в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения суд может установить следующие сроки лишения права управления:
- 1 год — за первое правонарушение;
- 3 года — в случае повторного нарушения в течение года;
- 10 лет или пожизненно — за третье нарушение (по решению суда).
Как получить удостоверение обратно
Если удостоверение изъято работниками Национальной полиции при оформлении административного протокола, документ передается в территориальный сервисный центр МВД по месту регистрации водителя. Там оно хранится в течение всего срока лишения.
1. По окончании срока водитель должен пройти медицинский осмотр и получить справку, подтверждающую пригодность к управлению транспортным средством соответствующей категории. Только после этого можно перейти к следующему этапу — сдаче экзаменов.
2. Водителю необходимо успешно сдать теоретический и практический экзамены. Если у человека было несколько открытых категорий, экзамен сдается на транспортном средстве высшей из них. После сдачи экзаменов водительское удостоверение выдается повторно.
Однако существует и особый порядок — он касается лиц, которые были лишены права управления во время действия первого временного удостоверения, выданного на два года.
В таком случае необходимо повторно пройти полный курс обучения в аккредитованной автошколе, а затем снова сдать экзамены в сервисном центре МВД. Если экзамены сданы успешно, удостоверение снова выдается на два года.
Важно:
- если водитель сдает экзамены в том же сервисном центре МВД, где хранится его изъятое удостоверение — ему возвращается именно этот документ;
- если экзамены сданы в другом сервисном центре МВД, то изготавливается новое удостоверение.
