Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт — Finance.ua

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Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт

Личные финансы
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Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт
Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт
Украинцы, которые в результате обстрелов лишились водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, смогут бесплатно оформить новые документы.
Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров на заседании 6 августа.
Инициатива Министерства внутренних дел предусматривает, что пострадавшие в результате вооруженной агрессии россии граждане освобождаются от уплаты за:
  • восстановление водительского удостоверения;
  • восстановление свидетельства о регистрации транспорта;
  • оплату пластиковых бланков.
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«Должны быть чуткими к потребностям тех, кто потерял имущество, жилье или документы из-за войны. Люди не должны сталкиваться с дополнительными бюрократическими барьерами в сложных обстоятельствах», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как это будет работать

  1. Человек, пострадавший в результате обстрела, должен получить документ от следователя, подтверждающий его статус потерпевшего.
  2. С этим документом следует обратиться в любой сервисный центр МВД — стационарный или мобильный.
  3. Администратор быстро обрабатывает обращения и выдает новые документы без оплаты.
«Это еще один шаг к тому, чтобы помощь от государства была доступна и без лишней бюрократии», — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Ожидается, что следующим этапом станет бесплатное восстановление ID-документов для тех, кто потерял их из-за боевых действий.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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