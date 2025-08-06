Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт — Finance.ua

Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт
Украинцы, которые в результате обстрелов лишились водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, смогут бесплатно оформить новые документы.
Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров на заседании 6 августа.
Инициатива Министерства внутренних дел предусматривает, что пострадавшие в результате вооруженной агрессии россии граждане освобождаются от уплаты за:
- восстановление водительского удостоверения;
- восстановление свидетельства о регистрации транспорта;
- оплату пластиковых бланков.
«Должны быть чуткими к потребностям тех, кто потерял имущество, жилье или документы из-за войны. Люди не должны сталкиваться с дополнительными бюрократическими барьерами в сложных обстоятельствах», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Как это будет работать
- Человек, пострадавший в результате обстрела, должен получить документ от следователя, подтверждающий его статус потерпевшего.
- С этим документом следует обратиться в любой сервисный центр МВД — стационарный или мобильный.
- Администратор быстро обрабатывает обращения и выдает новые документы без оплаты.
«Это еще один шаг к тому, чтобы помощь от государства была доступна и без лишней бюрократии», — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Ожидается, что следующим этапом станет бесплатное восстановление ID-документов для тех, кто потерял их из-за боевых действий.
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