Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт — Finance.ua

Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт Сегодня 17:12 — Личные финансы

Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт

Украинцы, которые в результате обстрелов лишились водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, смогут бесплатно оформить новые документы.

Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров на заседании 6 августа.

Инициатива Министерства внутренних дел предусматривает, что пострадавшие в результате вооруженной агрессии россии граждане освобождаются от уплаты за:

восстановление водительского удостоверения;

восстановление свидетельства о регистрации транспорта;

оплату пластиковых бланков.

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«Должны быть чуткими к потребностям тех, кто потерял имущество, жилье или документы из-за войны. Люди не должны сталкиваться с дополнительными бюрократическими барьерами в сложных обстоятельствах», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как это будет работать

Человек, пострадавший в результате обстрела, должен получить документ от следователя, подтверждающий его статус потерпевшего. С этим документом следует обратиться в любой сервисный центр МВД — стационарный или мобильный. Администратор быстро обрабатывает обращения и выдает новые документы без оплаты.

«Это еще один шаг к тому, чтобы помощь от государства была доступна и без лишней бюрократии», — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Ожидается, что следующим этапом станет бесплатное восстановление ID-документов для тех, кто потерял их из-за боевых действий.

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