Мошенники продают поддельные водительские удостоверения: как не попасть в ловушку — Finance.ua

Мошенники продают поддельные водительские удостоверения: как не попасть в ловушку Сегодня 06:34 — Личные финансы

Мошенники продают поддельные водительские удостоверения: как не попасть в ловушку

В Украине растет количество случаев мошенничества с фальшивыми водительскими удостоверениями. В ГСЦ МВД сообщают , что в сервисные центры все чаще обращаются граждане, которые заплатили за поддельные «права», но впоследствии обнаружили, что документ не отображается в электронной базе, а никаких экзаменов они не проходили.

Как работают мошенники

Мошенники обычно связываются с потенциальными клиентами через мессенджеры — Telegram, Viber или WhatsApp — и представляются сотрудниками сервисного центра МВД. Они обещают быстрое и якобы легальное оформление водительского удостоверения, которое будет видно в приложении «Дія».

Для большей убедительности злоумышленники используют фальшивые бейджи, логотипы и даже создают фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы с целью сбора персональных данных.

В МВД предупреждают: покупка поддельного водительского удостоверения — это уголовное правонарушение. По ч. 4 ст. 358 УК Украины предусмотрен штраф, арест или ограничение свободы. При обнаружении подделки документ изымается и уничтожается.

В ведомстве отмечают: единственный законный способ получить водительское удостоверение — это пройти обучение и сдать экзамены в установленном порядке.

Напомним, в Украине готовятся создать новые нормы по сдаче экзаменов на водительское удостоверение — они касаются как технического оборудования для контроля за экзаменами, так и условий повторной сдачи практического теста. Это должно помочь побороть коррупцию и усилить контроль качества подготовки водителей.

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