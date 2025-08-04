Мошенники продают поддельные водительские удостоверения: как не попасть в ловушку — Finance.ua
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Мошенники продают поддельные водительские удостоверения: как не попасть в ловушку

Личные финансы
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Мошенники продают поддельные водительские удостоверения: как не попасть в ловушку
Мошенники продают поддельные водительские удостоверения: как не попасть в ловушку
В Украине растет количество случаев мошенничества с фальшивыми водительскими удостоверениями. В ГСЦ МВД сообщают, что в сервисные центры все чаще обращаются граждане, которые заплатили за поддельные «права», но впоследствии обнаружили, что документ не отображается в электронной базе, а никаких экзаменов они не проходили.

Как работают мошенники

Мошенники обычно связываются с потенциальными клиентами через мессенджеры — Telegram, Viber или WhatsApp — и представляются сотрудниками сервисного центра МВД. Они обещают быстрое и якобы легальное оформление водительского удостоверения, которое будет видно в приложении «Дія».
Для большей убедительности злоумышленники используют фальшивые бейджи, логотипы и даже создают фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы с целью сбора персональных данных.
В МВД предупреждают: покупка поддельного водительского удостоверения — это уголовное правонарушение. По ч. 4 ст. 358 УК Украины предусмотрен штраф, арест или ограничение свободы. При обнаружении подделки документ изымается и уничтожается.
В ведомстве отмечают: единственный законный способ получить водительское удостоверение — это пройти обучение и сдать экзамены в установленном порядке.
Напомним, в Украине готовятся создать новые нормы по сдаче экзаменов на водительское удостоверение — они касаются как технического оборудования для контроля за экзаменами, так и условий повторной сдачи практического теста. Это должно помочь побороть коррупцию и усилить контроль качества подготовки водителей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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