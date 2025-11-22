0 800 307 555
Идеальные для большой семьи: эксперты определили лучшие семиместные авто (фото)

Технологии&Авто
28
Семиместные модели — выбор семейных автомобилистов. Если раньше для большой семьи выбирали преимущественно минивэны, то теперь есть альтернатива — кроссоверы с тремя рядами кресел.
Лучшие семейные авто на современном рынке определило британское издание Autocar. Рейтинг был сформирован после тест-драйвов нескольких десятков новых моделей.
Эксперты оценивали внутреннее пространство, практичность, технологии, качество изготовления, динамические характеристики и расходы на содержание. В топ 10 семейных авто попали как кроссоверы, так и минивэны, представляющие разные сегменты и ценовые категории.

10 место — Citroen Berlingo

Citroen Berlingo
Citroen Berlingo, Фото: Autocar
Минивэн Citroen Berlingo L2 — одна из самых доступных семиместных моделей. У него просторный салон, легко трансформирующийся и позволяющий образовать 3500-литровый багажник. Внутри немало отсеков для мелких вещей, а комплектация Citroen Berlingo уже давно не бедная. В линейке есть электрическая версия, но оптимальным остается дизельный вариант.

Плюсы:

  • просторный салон и багажник;
  • невысокая цена;
  • легкая управляемость.

Минусы:

  • есть вопросы к внутренней отделке;
  • малый запас хода электрической версии.

9 место — Volvo XC90

Volvo XC90
Volvo XC90, Фото: Volvo
Обновленный семейный кроссовер Volvo XC90 — отличное предложение в премиум-сегменте. Эта модель создана 10 лет назад, но ее возраст не ощущается. Автомобиль комфортабельный, просторный, богато оснащен и очень безопасный. Можно выбрать «мягкий» гибрид на 250 л. с. или мощный 455-сильный гибрид-плагин.

Плюсы:

  • качественный и практичный салон;
  • комфортабельная езда.

Минусы:

  • топовый плагин-гибрид довольно дорогой.

8 место — Volkswagen Tayron

Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron, Фото: Volkswagen
Семиместный кроссовер Volkswagen Tayron пришел на смену Tiguan Allspace. Он отлично управляется и качественный внутри, также имеет широкую линейку бензиновых, дизельных и плагин-гибридных модификаций.

Плюсы:

  • широкая палитра версий;
  • большой (110 км) запас хода плагин-гибрида на электротяге;
  • неплохой в управлении.

Минусы:

  • тесный третий ряд;
  • плагин-гибрид может быть только пятиместным.

7 место — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq, Фото: Skoda
Семейный кроссовер Skoda Kodiaq — более доступный собрат Volkswagen Tayron, который также имеет широкую линейку версий. Есть даже заряженный 265-сильный вариант RS. К тому же, у Skoda Kodiaq просторный и практичный салон и неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • хорошее соотношение цена-качество;
  • тяговитый турбодизель.

Минусы:

  • жесткая езда.

6 место — Land Rover Discovery

Discovery
Discovery, Фото: Land Rover
Land Rover Discovery — семейный автомобиль для любителей выехать на бездорожье. Он качественный внутри и просторный даже на третьем ряду, а в пятиместной конфигурации объем багажника составляет 1137 л. 350-сильный турбодизель тяговит и позволяет стартовать до сотни за 5,9 с.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • просторный салон;
  • хорошая проходимость.

Минусы:

  • высокая цена.

5 место — Defender 110

Defender 110
Defender 110, Фото: Land Rover
Defender 110 не такой просторный внутри, как Discovery, зато лучше чувствует себя на бездорожье. Конечно, внедорожник недешевый, но он богато оснащен и имеет неплохую внутреннюю отделку.

Плюсы:

  • отличная проходимость;
  • привлекательный дизайн.

Минусы:

  • немалая цена;
  • большие габариты.

4 место — Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan, Фото: Volkswagen
Классический минивэн Volkswagen Multivan — самый простой автомобиль в этом рейтинге. К тому же, его салон может менять конфигурацию — кресла второго ряда разворачиваются. Нынешнее поколение Volkswagen Multivan T7 значительно лучше управляется и получило плагин-гибридный вариант.

Плюсы:

  • просторный салон с возможностью трансформации;
  • комфортабельная езда.

Минусы:

  • высокая цена;
  • плагин-гибрид имеет небольшой запас хода на электротяге.

3 место — Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe, Фото: Hyundai
Новый Hyundai Santa Fe не только кардинально изменился снаружи, но и стал больше и просторнее внутри. Со сложенным третьим рядом он имеет 642-литровый багажник. Качество отделки также улучшено, а комплектация богатая. В линейке есть гибридная и плагин-гибридная модификации.

Плюсы:

  • просторный салон и багажник;
  • качественная внутренняя отделка;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • дорогой плагин-гибрид.

2 место — Kia EV9

Kia EV9
Kia EV9, Фото: Kia
Семейный электрокроссовер Kia EV9 вместительный внутри и даже с тремя рядами сидений имеет 333-литровый багажник. За доплату доступны поворотные кресла второго ряда. Большая батарея емкостью 99,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 560 км.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • большие размеры;
  • качество отделки не соответствует цене.

1 место — Dacia Jogger

Dacia Jogger
Dacia Jogger, Фото: Dacia
Дешевый Dacia Jogger сочетает в себе черты кроссовера, минивэна и универсала. Его третий ряд больше подойдет детям, зато багажник со сложенными креслами достигает 2094 л. Dacia легкий в управлении, а его 1,0-литровый турбомотор с «мягкой» гибридной установкой экономичный, хотя и не слишком мощный.

Плюсы:

  • низкая цена;
  • экономичный двигатель.

Минусы:

  • тесный третий ряд;
  • не самая лучшая динамика.
Фокус
Авто
