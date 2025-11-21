российский АвтоВАЗ признал обвал продаж автомобилей в 2025 году Вчера 20:44 — Технологии&Авто

2025 год для АвтоВАЗа, основного производителя российских автомобилей, был вялым по продажам.

Об этом пишет издание «Новая газета» со ссылкой на заявление главы компании Максима Соколова.

Компания оценила количество проданных автомобилей в 370 тысяч (и это с учетом экспорта), то есть на четверть ниже, чем удалось продать в 2024 году.

Всплеск продаж АвтоВАЗ не зафиксировал даже в октябре — на этот месяц правительство объявляло введение протекционистских мер — новых тарифов утильсбора, резко увеличивавших стоимость автомобилей, купленных за границей. Однако из-за протестов введения тарифов дважды переносили на месяц.

В эти месяцы, наоборот, подскочил импорт автомобилей, россияне стремились успеть купить иномарку по старым ценам.

За 10 месяцев 2025 года доля автомобилей Lada (производства АвтоВАЗ) на российском рынке сократилась с четверти до пятой части — 20%.

российский рынок захватывает китайский автопром. Китайские бренды открывают в россии «отверточное производство» своих автомобилей. Так как это дает регионам рф новые рабочие места, а также знакомит российских специалистов с китайскими технологиями, то такую ​​тенденцию поддерживают представители российских властей.

