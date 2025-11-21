Представлен Great Wall Poer 2026 (фото)
На автосалоне в Гуанчжоу представили пассажирскую версию Great Wall Poer 2026 модельного года. Вместе с ними дебютировали коммерческая модификация и внедорожный вариант.
Линейка получила комплексное обновление — переделанный интерьер, косметические изменения снаружи и модернизированные силовые установки.
Внешне Poer остается узнаваемым, но производитель сделал акцент на декоративных хромированных элементах, которые освежают вид пикапа.
Техническая часть включает в себя 2,4-литровый дизельный турбомотор мощностью 140 кВт и крутящим моментом 360 Нм, работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом. Бензиновая версия оснащена 2,0-литровым турбодвигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
