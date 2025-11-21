Представлен Great Wall Poer 2026 (фото) Вчера 20:20 — Технологии&Авто

Представлен Great Wall Poer 2026 (фото)

На автосалоне в Гуанчжоу представили пассажирскую версию Great Wall Poer 2026 модельного года. Вместе с ними дебютировали коммерческая модификация и внедорожный вариант.

Линейка получила комплексное обновление — переделанный интерьер, косметические изменения снаружи и модернизированные силовые установки.

Внешне Poer остается узнаваемым, но производитель сделал акцент на декоративных хромированных элементах, которые освежают вид пикапа.

Техническая часть включает в себя 2,4-литровый дизельный турбомотор мощностью 140 кВт и крутящим моментом 360 Нм, работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом. Бензиновая версия оснащена 2,0-литровым турбодвигателем и 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.