Президент США откладывает пошлины на полупроводники — Reuters
Американские официальные лица непублично заявляют, что они не введут обещанные пошлины на полупроводники в ближайшее время, что может привести к отложению одного из основных пунктов экономической программы президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Чиновники передали эти сообщения за последние несколько дней заинтересованным сторонам в правительстве и частном секторе.
В агентстве рассказали, что помощники Трампа не спешат с введением пошлин на микросхемы, поскольку стремятся избежать разрыва отношений с Пекином по торговым вопросам, что может привести к возвращению к торговой войне и нарушению поставок важных редких минералов.
В то же время ни одно решение не является окончательным, пока администрация не подпишет его, а трехзначные пошлины могут быть введены в любой момент.
В августе Трамп заявил, что США введут пошлину в размере около 100% на импорт полупроводников, но освободят от него компании, производящие продукцию в США или обязавшиеся это делать.
