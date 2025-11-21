Президент США откладывает пошлины на полупроводники — Reuters Сегодня 04:55 — Технологии&Авто

Американские официальные лица непублично заявляют, что они не введут обещанные пошлины на полупроводники в ближайшее время, что может привести к отложению одного из основных пунктов экономической программы президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Чиновники передали эти сообщения за последние несколько дней заинтересованным сторонам в правительстве и частном секторе.

В агентстве рассказали, что помощники Трампа не спешат с введением пошлин на микросхемы, поскольку стремятся избежать разрыва отношений с Пекином по торговым вопросам, что может привести к возвращению к торговой войне и нарушению поставок важных редких минералов.

В то же время ни одно решение не является окончательным, пока администрация не подпишет его, а трехзначные пошлины могут быть введены в любой момент.

В августе Трамп заявил, что США введут пошлину в размере около 100% на импорт полупроводников, но освободят от него компании, производящие продукцию в США или обязавшиеся это делать.

