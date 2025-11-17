Samsung увеличивает цены на чипы памяти до 60% на фоне дефицита Сегодня 22:39 — Технологии&Авто

Samsung Electronics в этом месяце подняла цены на отдельные виды чипов памяти, которые сейчас в дефиците из-за глобальной гонки в создании центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о ситуации.

По их словам, подорожание по сравнению с сентябрем достигло 60%.

Новость повлекла за собой рост акций Samsung, SK Hynix и нескольких американских производителей микросхем.

Резкое удорожание и давление на рынок

Повышение цен связывают с тем, что Samsung, крупнейший в мире производитель чипов памяти, отложила официальное объявление условий поставки на октябрь. По данным источников, компания обычно обнародует контрактные цены ежемесячно.

Рост стоимости этих чипов, преимущественно применяемых в серверах, может оказать дополнительное давление на крупные компании, расширяющие инфраструктуру для хранения данных. Это также может увеличить стоимость смартфонов, компьютеров и других устройств.

Президент компании-дистрибьютора полупроводников Fusion Worldwide Тоби Гоннерман рассказал, что крупные производители серверов и центры обработки данных соглашаются на более высокие цены из-за нехватки продукции.

Контрактная цена Samsung на модули памяти DDR5 объемом 32 гигабайта выросла до 239 долларов в ноябре. В сентябре эти модули стоили 149 долларов.

После первоначальной публикации Reuters акции американской Micron Technology выросли на 4%. В понедельник с утра акции Samsung поднялись на 3%, а SK Hynix на 6%.

Samsung также повысила цены на чипы DDR5 объемом 16 ГБ и 128 ГБ DDR5 примерно на 50% до 135 и 1194 долларов соответственно. Цены на 64 ГБ DDR5 и 96 ГБ DDR5 выросли более чем на 30%.

Новые инвестиции и влияние дефицита на рынок

Samsung отказалась комментировать повышение цен. Отдельно компания объявила, что планирует построить новую производственную линию на заводе в Южной Корее, поскольку ожидает роста спроса на чипы в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за развития искусственного интеллекта.

Дефицит чипов настолько серьезный, что, по словам представителей отрасли и аналитиков, отдельные заказчики стали делать панические закупки. Крупнейший китайский контрактный производитель полупроводников SMIC заявил, что недостаток чипов памяти заставил клиентов откладывать заказы на другие микросхемы, также необходимые в производстве их продукции.

Компания Xiaomi сообщила в прошлом месяце, что стремительное удорожание чипов повысило себестоимость изготовления смартфонов.

