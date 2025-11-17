0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung увеличивает цены на чипы памяти до 60% на фоне дефицита

Технологии&Авто
12
Samsung Electronics в этом месяце подняла цены на отдельные виды чипов памяти, которые сейчас в дефиците из-за глобальной гонки в создании центров обработки данных для искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о ситуации.
По их словам, подорожание по сравнению с сентябрем достигло 60%.
Новость повлекла за собой рост акций Samsung, SK Hynix и нескольких американских производителей микросхем.

Резкое удорожание и давление на рынок

Повышение цен связывают с тем, что Samsung, крупнейший в мире производитель чипов памяти, отложила официальное объявление условий поставки на октябрь. По данным источников, компания обычно обнародует контрактные цены ежемесячно.
Рост стоимости этих чипов, преимущественно применяемых в серверах, может оказать дополнительное давление на крупные компании, расширяющие инфраструктуру для хранения данных. Это также может увеличить стоимость смартфонов, компьютеров и других устройств.
Президент компании-дистрибьютора полупроводников Fusion Worldwide Тоби Гоннерман рассказал, что крупные производители серверов и центры обработки данных соглашаются на более высокие цены из-за нехватки продукции.
Читайте также
Контрактная цена Samsung на модули памяти DDR5 объемом 32 гигабайта выросла до 239 долларов в ноябре. В сентябре эти модули стоили 149 долларов.
После первоначальной публикации Reuters акции американской Micron Technology выросли на 4%. В понедельник с утра акции Samsung поднялись на 3%, а SK Hynix на 6%.
Samsung также повысила цены на чипы DDR5 объемом 16 ГБ и 128 ГБ DDR5 примерно на 50% до 135 и 1194 долларов соответственно. Цены на 64 ГБ DDR5 и 96 ГБ DDR5 выросли более чем на 30%.

Новые инвестиции и влияние дефицита на рынок

Samsung отказалась комментировать повышение цен. Отдельно компания объявила, что планирует построить новую производственную линию на заводе в Южной Корее, поскольку ожидает роста спроса на чипы в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за развития искусственного интеллекта.
Дефицит чипов настолько серьезный, что, по словам представителей отрасли и аналитиков, отдельные заказчики стали делать панические закупки. Крупнейший китайский контрактный производитель полупроводников SMIC заявил, что недостаток чипов памяти заставил клиентов откладывать заказы на другие микросхемы, также необходимые в производстве их продукции.
Компания Xiaomi сообщила в прошлом месяце, что стремительное удорожание чипов повысило себестоимость изготовления смартфонов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems