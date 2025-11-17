Китай провел первую в мире массовую поставку роботов на заводы Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

UBTech провела одну из первых в мире массовых поставок человекоподобных роботов Walker S2 на реальные производственные площадки. Компания сообщает, что спрос со стороны автопроизводителей и техногигантов уже принес заказы на сотни миллионов юаней.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Сотни Walker S2 уже работают на заводах в Китае

Шэньчжэнь стал площадкой для важного события в сфере робототехники: UBTech Robotics подтвердила, что сотни ее человекоподобных роботов Walker S2 уже отправлены на действующие промышленные объекты. Производство нарастили в середине ноября, а первая партия дошла до партнеров, нуждающихся в дополнительных «работниках» на конвейерных линиях. В компании представляют это как первое крупномасштабное развертывание гуманоидов, созданных по подобию человека и способных двигаться подобным образом.

Сильный спрос формируют компании, стремящиеся автоматизировать задачи, обычно требующие постоянного физического присутствия людей на ногах. За этот год UBTech собрала заказы на 800 млн юаней, что эквивалентно примерно 113 млн долларов. Соглашения варьируются от точечных инсталляций до масштабных внедрений на целых производствах.

Серьезной движущей силой спроса стали автопроизводители. К клиентам уже присоединились BYD, Geely Auto, FAW Volkswagen и Dongfeng Liuzhou Motor, а также Foxconn, интегрирующая роботов в логистические процессы. Эти компании стремятся к стабильной круглосуточной работе без постоянного контроля человека, и первые тесты свидетельствуют, что гуманоиды хорошо справляются на заводах и складах, а не только в лабораторных условиях.

Особенно в UBTech выделяют систему питания Walker S2. Робот способен самостоятельно снять и заменить собственный аккумулятор за несколько минут без участия человека. Это уменьшает простои и позволяет работать долгими изменениями, включающими постоянную ходьбу и переноску грузов. Walker S2 доступен для промышленных заказчиков с июля: он имеет высокую и прочную конструкцию с суставами, которые двигаются подобно человеческим и позволяют одновременно поднимать тяжелые предметы и точно работать пальцами.

