0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ИИ станет ключевым критерием для сотрудников Meta с 2026 года

Технологии&Авто
22
ИИ станет ключевым критерием для сотрудников Meta с 2026 года
ИИ станет ключевым критерием для сотрудников Meta с 2026 года
Meta переходит к модели, где эффективное использование искусственного интеллекта становится ключевым критерием результативности. С 2026 года компания внедряет новый стандарт — «AI-driven impact». Он будет определять, насколько работники используют искусственный интеллект для повышения производительности и создания ценности для бизнеса.
Об этом пишет Business Insider.
Во внутреннем сообщении, которое получили сотрудники, руководитель департамента по вопросам персонала Джанелл Гейл подчеркнула: «Meta формирует „AI-native“ культуру, где инновационное применение искусственного интеллекта будет не просто желательным, а обязательным. Это решение вписывается в более широкую тенденцию крупных технологических компаний», которые активно интегрируют ИИ в ежедневные процессы".

Как Meta меняет подход к оценке персонала

Начиная с 2026 года, AI-driven impact станет одним из ключевых параметров ежегодной оценки результативности. Речь идет не только об использовании инструментов искусственного интеллекта, но и о способности сотрудников:
  • применять ИИ для оптимизации собственных рабочих процессов;
  • создавать или внедрять инструменты, повышающие производительность команд;
  • достигать показателей, непосредственно связанных с эффективным использованием технологий.
При этом в 2025 году эти показатели еще не будут формально включены в годовые оценки. Однако работникам рекомендуют уже сейчас отражать свои достижения, связанные с использованием ИИ, в самооценках.
Представитель Meta подтвердил, что компания рассматривает искусственный интеллект как одно из ключевых направлений развития и подчеркнул, что Meta сосредоточена на внедрении решений, помогающих работникам эффективно выполнять ежедневные задачи.
По материалам:
double.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems