ИИ станет ключевым критерием для сотрудников Meta с 2026 года
Meta переходит к модели, где эффективное использование искусственного интеллекта становится ключевым критерием результативности. С 2026 года компания внедряет новый стандарт — «AI-driven impact». Он будет определять, насколько работники используют искусственный интеллект для повышения производительности и создания ценности для бизнеса.
Об этом пишет Business Insider.
Во внутреннем сообщении, которое получили сотрудники, руководитель департамента по вопросам персонала Джанелл Гейл подчеркнула: «Meta формирует „AI-native“ культуру, где инновационное применение искусственного интеллекта будет не просто желательным, а обязательным. Это решение вписывается в более широкую тенденцию крупных технологических компаний», которые активно интегрируют ИИ в ежедневные процессы".
Как Meta меняет подход к оценке персонала
Начиная с 2026 года, AI-driven impact станет одним из ключевых параметров ежегодной оценки результативности. Речь идет не только об использовании инструментов искусственного интеллекта, но и о способности сотрудников:
- применять ИИ для оптимизации собственных рабочих процессов;
- создавать или внедрять инструменты, повышающие производительность команд;
- достигать показателей, непосредственно связанных с эффективным использованием технологий.
При этом в 2025 году эти показатели еще не будут формально включены в годовые оценки. Однако работникам рекомендуют уже сейчас отражать свои достижения, связанные с использованием ИИ, в самооценках.
Представитель Meta подтвердил, что компания рассматривает искусственный интеллект как одно из ключевых направлений развития и подчеркнул, что Meta сосредоточена на внедрении решений, помогающих работникам эффективно выполнять ежедневные задачи.
Поделиться новостью
Также по теме
ИИ станет ключевым критерием для сотрудников Meta с 2026 года
Китай провел первую в мире массовую поставку роботов на заводы
Samsung увеличивает цены на чипы памяти до 60% на фоне дефицита
Минцифра будет сотрудничать с NVIDIA
Война в Украине привела к буму оборонных стартапов в США: их стоимость составляет миллиарды долларов
Subaru откладывает планы по электрификации модельной линейки