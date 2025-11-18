ИИ станет ключевым критерием для сотрудников Meta с 2026 года 18.11.2025, 00:16 — Технологии&Авто

ИИ станет ключевым критерием для сотрудников Meta с 2026 года

Meta переходит к модели, где эффективное использование искусственного интеллекта становится ключевым критерием результативности. С 2026 года компания внедряет новый стандарт — «AI-driven impact». Он будет определять, насколько работники используют искусственный интеллект для повышения производительности и создания ценности для бизнеса.

Об этом пишет Business Insider.

Во внутреннем сообщении, которое получили сотрудники, руководитель департамента по вопросам персонала Джанелл Гейл подчеркнула: «Meta формирует „AI-native“ культуру, где инновационное применение искусственного интеллекта будет не просто желательным, а обязательным. Это решение вписывается в более широкую тенденцию крупных технологических компаний», которые активно интегрируют ИИ в ежедневные процессы".

Как Meta меняет подход к оценке персонала

Начиная с 2026 года, AI-driven impact станет одним из ключевых параметров ежегодной оценки результативности. Речь идет не только об использовании инструментов искусственного интеллекта, но и о способности сотрудников:

применять ИИ для оптимизации собственных рабочих процессов;

создавать или внедрять инструменты, повышающие производительность команд;

достигать показателей, непосредственно связанных с эффективным использованием технологий.

При этом в 2025 году эти показатели еще не будут формально включены в годовые оценки. Однако работникам рекомендуют уже сейчас отражать свои достижения, связанные с использованием ИИ, в самооценках.

Представитель Meta подтвердил, что компания рассматривает искусственный интеллект как одно из ключевых направлений развития и подчеркнул, что Meta сосредоточена на внедрении решений, помогающих работникам эффективно выполнять ежедневные задачи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.