Крупнейшие автомобильные бренды переносят производство из Китая в Индию

Индия стремительно превращается в новый центр для производства крупных автомобильных брендов из Европы, Японии и США. После многолетних попыток догнать Китай такие компании как Ford, Suzuki, Toyota и Honda активно инвестируют в страну, выстраивая там производственные мощности.
Об этом пишет Jalopnik.

Кто и сколько инвестирует

Хотя Ford в 2021 году почти полностью вышел из индийского рынка, компания пересмотрела свое решение и теперь планирует вложить около 370 миллионов долларов в модернизацию завода в Ченнае. Предприятие должно производить новые высокотехнологичные экспортные двигатели уже с 2029 года.
Японские производители — Toyota и Suzuki — объявили о совместных инвестициях на сумму 11 миллиардов долларов. Их цель — расширить производственные мощности и превратить Индию в ключевую экспортную базу. Для Suzuki это означает увеличение годового производства до впечатляющих четырех миллионов авто.
Honda также готовится перенести часть производства в Индию, хотя конкретные суммы пока не разглашаются.
Компании, уже имеющие заводы в Индии, — Nissan и Renault — планируют инвестировать 600 миллионов долларов в расширение производства и превращение в экспортные хабы.
Volkswagen объявил о вложениях 1 миллиарда евро, стремясь стать максимально «локальными» на индийском рынке. MG Motor тоже не отстает — компания планирует инвестировать 100 миллионов долларов в увеличение рыночной доли.

Почему мировые автоконцерны выбирают Индию

Еще недавно GM и Ford сворачивали свою деятельность в Индии, жалуясь на низкую маржу и нестабильный спрос. Но сейчас картина изменилась настолько, что те же компании и их конкуренты снова возвращаются в страну. Что стало причиной такого разворота?
Прежде всего — это расходы. Рабочая сила, земельные ресурсы и логистика в Индии ощутимо дешевле, чем в Китае. Поставщики запчастей также настроены снижать цены, рассчитывая на долгосрочное сотрудничество с мировыми брендами.
Ситуацию ускоряют и постоянные ценовые войны с китайскими производителями электромобилей, которые активно заходят на европейский рынок. На этом фоне Индия выглядит более стабильной политической платформой, а новая правительственная программа по стимулированию производства PLI стала весомым аргументом для автогигантов. По этой схеме компании получают финансовые бонусы за размещение производства в Индии и экспорт продукции.

Индия — третий крупнейший автомобильный рынок мира

В настоящее время Индия занимает третье место в мире по размеру автомобильного рынка. Это не просто «развивающийся рынок», а производственный центр с мощным внутренним спросом. В период с 2023 по 2024 год в стране собрали пять миллионов автомобилей, из которых около 800 тысяч было экспортировано.
Эти цифры еще недотягивают до китайских 30 миллионов авто, произведенных в 2023 году. Но Индия предлагает более молодой рынок, политическую поддержку отрасли и огромный рост потенциала.

Станет ли Индия «новым Китаем»

Если нынешний импульс сохранится, пишет издание, Индия может повторить путь Китая 2000-х и стать экономической и глобально интегрированной производственной базой для мирового автопрома.
Единственный вопрос — будут ли успевать за этими амбициями инфраструктура, логистика и сети поставок.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Телеканал 24
Авто
