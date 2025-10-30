0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайские автопроизводители установили рекорд продаж в Европе

Технологии&Авто
16
Китайские автопроизводители установили рекорд продаж в Европе
Китайские автопроизводители установили рекорд продаж в Европе
Китайские производители автомобилей установили исторический рекорд продаж в Европе в сентябре, увеличив свою долю рынка до 7,4% от всех продаж легковых авто.
Об этом сообщает Bloomberg.
Лидерами стали BYD Co., MG (входит в SAIC Motor Corp.) и Chery Automobile Co., впервые опередившие южнокорейские бренды вроде Kia Corp. Эксперты отмечают, что такой рост обусловлен повышенным спросом на электрические и гибридные модели.
По данным аналитика Dataforce Бенджамина Кибиса, рекордный результат свидетельствует о постоянном укреплении позиций китайских брендов на европейском рынке.
Читайте также
Особенно заметный рост зафиксирован в Великобритании, обеспечившей почти половину европейских продаж китайских автомобилей. На это повлияла традиционная смена номерных знаков дважды в год, а также более низкие импортные пошлины (10%), чем введенные ЕС на китайские электромобили.
Продажи BYD в Великобритании выросли в шесть раз по сравнению с августом, а MG показала почти такой же темп роста. Также бренды Omoda и Jaecoo от Chery укрепили позиции благодаря новым гибридным SUV-моделям.
В Dataforce считают, что успех китайских брендов в Европе демонстрирует изменение глобального баланса на автомобильном рынке. Благодаря более дешевому производству аккумуляторов китайские компании имеют ценовое преимущество над европейскими производителями, которые уже потеряли долю рынка в самой КНР и теперь сталкиваются с конкуренцией дома.
По материалам:
Mind
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems