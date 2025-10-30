Китайские автопроизводители установили рекорд продаж в Европе
Китайские производители автомобилей установили исторический рекорд продаж в Европе в сентябре, увеличив свою долю рынка до 7,4% от всех продаж легковых авто.
Об этом сообщает Bloomberg.
Лидерами стали BYD Co., MG (входит в SAIC Motor Corp.) и Chery Automobile Co., впервые опередившие южнокорейские бренды вроде Kia Corp. Эксперты отмечают, что такой рост обусловлен повышенным спросом на электрические и гибридные модели.
По данным аналитика Dataforce Бенджамина Кибиса, рекордный результат свидетельствует о постоянном укреплении позиций китайских брендов на европейском рынке.
Особенно заметный рост зафиксирован в Великобритании, обеспечившей почти половину европейских продаж китайских автомобилей. На это повлияла традиционная смена номерных знаков дважды в год, а также более низкие импортные пошлины (10%), чем введенные ЕС на китайские электромобили.
Продажи BYD в Великобритании выросли в шесть раз по сравнению с августом, а MG показала почти такой же темп роста. Также бренды Omoda и Jaecoo от Chery укрепили позиции благодаря новым гибридным SUV-моделям.
В Dataforce считают, что успех китайских брендов в Европе демонстрирует изменение глобального баланса на автомобильном рынке. Благодаря более дешевому производству аккумуляторов китайские компании имеют ценовое преимущество над европейскими производителями, которые уже потеряли долю рынка в самой КНР и теперь сталкиваются с конкуренцией дома.
