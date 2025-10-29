Украина может присоединиться к космической программе ЕС Govsatcom Сегодня 08:21 — Технологии&Авто

Украина может присоединиться к космической программе ЕС Govsatcom

Европейская комиссия передала Совету ЕС предложение об открытии переговоров с Украиной о ее присоединении к компоненту правительственной спутниковой связи Govsatcom в рамках Космической программы Европейского Союза и программы Union Secure Connectivity Programme.

Об этом сообщил в Брюсселе спикер Еврокомиссии Тома Ренье, передает «Европейская правда».

Украину хотят привлечь к европейским космическим программам

«Мы стремимся полностью вовлечь Украину в программу правительственной спутниковой связи, также известную как Govsatcom. Это важно, поскольку оборона и космос тесно взаимосвязаны», — отметил Ренье.

Он напомнил, что Украина уже участвует в программах ЕС в сфере обороны, и теперь пора расширить сотрудничество в космической отрасли.

«Вовлечение Украины в Govsatcom обеспечит безопасную космическую конективность. Это имеет решающее значение для конкурентоспособности страны и ее граждан», — добавил спикер.

Следующие шаги

После предложения Еврокомиссии переговоры пройдут на уровне государств-членов ЕС. Окончательное решение по участию Украины в космических программах Евросоюза примет Совет ЕС.

Участие будет официально подтверждено после заключения международного соглашения в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU).

Govsatcom направлена ​​на обеспечение безопасных и устойчивых спутниковых коммуникаций посредством объединения и совместного использования спутниковых ресурсов стран ЕС и частных операторов.

Чехия в знак поддержки Украины построит и подарит современный спутник. Как сообщило Министерство иностранных дел Чехии, страна построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные вне зависимости от погодных условий и дневного света.

