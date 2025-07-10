Пентагон привлечет спутники SpaceX для отслеживания вражеских крылатых ракет — Finance.ua
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Пентагон привлечет спутники SpaceX для отслеживания вражеских крылатых ракет

Технологии&Авто
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Пентагон привлечет спутники SpaceX для отслеживания вражеских крылатых ракет
Пентагон привлечет спутники SpaceX для отслеживания вражеских крылатых ракет
Министерство обороны США рассматривает возможность интеграции технологий SpaceX в масштабную оборонную сеть для оперативного обнаружения и поражения целей.
Компания Илона Маска может стать центральным звеном в так называемой системе «от сенсора до оружия» (sensor-to-shooter), предусматривающей объединение спутниковых данных, искусственного интеллекта и автоматизированных решений для реагирования на угрозы.
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Концепция такой сети предусматривает сверхбыструю передачу разведывательной информации от спутников-наблюдателей непосредственно к вооружению, например, крылатых ракет или артиллерийских систем. В этой цепи данных технологии SpaceX, в частности спутниковый интернет Starlink, способны обеспечить практически мгновенную связь даже в отдаленных регионах, где традиционные сети не работают.
В Пентагоне признают, что сотрудничество с частными космическими компаниями позволяет значительно повысить оперативность принятия решений и точность огневого поражения. Благодаря искусственному интеллекту, анализирующему информацию из многочисленных сенсоров в реальном времени, можно быстро определять цели и направлять соответствующие боевые средства, минимизируя время от обнаружения до атаки.
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Представители оборонной отрасли отмечают, что участие SpaceX в таких проектах может заложить новые стандарты для современных военных операций, особенно на фоне стремительной милитаризации космического пространства и роста роли частного сектора в безопасности США. Некоторые эксперты, однако, предостерегают о кибербезопасности и возможных рисках концентрации ключевых инфраструктур в руках одной корпорации.
Вопрос дальнейшей интеграции SpaceX в оборонные программы остается открытым, однако этот шаг отражает тенденцию ко все большему вовлечению инновационных технологий в сферу защиты и ведения современной войны.
По материалам:
noworries
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