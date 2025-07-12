ТОП-5 самых ожидаемых смартфонов июля 2025 года (фото) — Finance.ua

ТОП-5 самых ожидаемых смартфонов июля 2025 года (фото) Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых ожидаемых смартфонов июля 2025 года (фото)

Лето 2025 года уже можно считать богатым на события в сфере смартфонов. В июне было представлено множество новинок — от бюджетных моделей вроде Motorola Edge 60 до флагманских Poco F7, и серия премьер продолжится в июле. Этот месяц станет даже насыщеннее для любителей новых смартфонов.

Об этом сообщает gizmochina.com.

Будут представлены и телефоны среднего класса (например, уже вышедший Nothing Phone 3), и премиальные сложные телефоны от Samsung. А еще запустится новый бренд смартфонов на базе Ai+.

Nothing Phone 3

Бюджетная модель от британской компании Nothing официально была представлена ​​1 июля 2025 года.

Здесь следует отметить Glyph Matrix, заменившую привычный интерфейс Glyph, 6,7-дюймовый экран LTPO OLED с разрешением 1,5K, мощный чипсет Snapdragon 8s Gen 4 и аккумулятор емкостью 5150 мАч (мощнее по сравнению с предшественниками).

Фото: Andrew Lanxon/CNET

Обещают, что телефон будет получать обновление Android в течение пяти лет и обновление безопасности в течение семи лет.

AI+ Nova 5g, AI Pulse

Дата выпуска: 8 июля 2025 года.

Новый бренд смартфонов с искусственным интеллектом на следующей неделе покажет свои первые девайсы.

Телефоны AI+ Nova 5G и AI+ Pulse разработаны и производятся в Индии, а будут продаваться только через индийскую компанию Flipkart.

Фото: gizmochina.com

Что касается основных характеристик, то уже есть информация об аккумуляторе емкостью 5000 мАч и двойной задней камере с датчиком 50 Мп.

Телефоны оснащены слотом microSD для дополнительного хранилища объемом до 1 ТБ.

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Nova 5G будет использовать 6-нм чипсет Unisoc T8200, а Pulse 4G — 12-нм чипсет Unisoc T7250.

OnePlus Nord 5 и Nord CE 5

Дата выпуска: 8 июля 2025 года

OnePlus представит смартфоны на разный вкус и бюджет: Nord 5 будет премиальным телефоном среднего класса, а Nord CE 5 — его упрощенной версией.

Фото: gizmochina.com

Модель Nord 5 будет работать на чипсете Snapdragon 8s Gen 3 и будет иметь испарительную камеру площадью 7300 мм².

Еще он будет оснащен вертикальной матрицей камеры на задней стороне, в которой расположены два датчика.

Также известно об аккумуляторе емкостью 5200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и экране AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Более доступный OnePlus Nord CE 5 будет оснащен экраном AMOLED с частотой 120 Гц, чипсетом Dimensity 8350, двойной задней камерой на 50 МП, селфи-камерой на 16 МП и массивным аккумулятором емкостью 7100 мАч с поддержкой древесины.

Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7

Дата выпуска: 9 июля 2025 года.

Новые складные смартфоны Galaxy будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked 2025.

Главными новинками будут Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 — но возможно, что Samsung представит еще и более дешевую модель Galaxy Z Flip 7 FE.

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Galaxy Z Fold 7 может поставляться с 8-дюймовым внутренним экраном и 6,5-дюймовым внешним экраном.

Ожидается, что он будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite для Galaxy в паре с оперативной памятью до 12 ГБ и хранилищем до 1 ТБ.

Предполагается, что телефон будет оснащен тройной камерой с датчиком 200 МП и аккумулятором емкостью 4400 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт.

Фото: gizmochina.com

Что касается Galaxy Z Flip 7, то, скорее всего, он будет оборудован 6,8-дюймовым внутренним экраном и 4-дюймовым внешним экраном.

Ожидается, что Samsung поставит устройство с двумя чипсетами: или Exynos 2500, или Snapdragon 8 Elite для Galaxy в зависимости от рынка. Еще будет аккумулятор емкостью 4300 мАч и поддержка быстрой зарядки 25 Вт.

Оба складных телефона будут поставляться с предварительно установленной оболочкой One UI 8 на базе Android 16, обещающей семь лет обновлений Android и безопасности.

Oppo Reno 14

Дата выпуска: 3 июля 2025 года

Здесь тоже будет два смартфона: Reno 14 5G и Reno 14 Pro 5G. Серия Reno нацелена на средний сегмент, предлагая выгодное сочетание производительности, цены и функционала.

Фото: gizmochina.com

Что касается Reno 14 Pro, то эта модель получит чипсет Dimensity 8450.

Смартфон будет оснащен тройной камерой, включающей 50-мегапиксельную (OmniVision OV50E) основную камеру, 50-мегапиксельную (Samsung ISOCELL JN5) сверхширокоугольную камеру с углом обзора 116° и 50-мегапиксельный (OmniD) 3,5-кратным оптическим зумом.

Селфи-камера получит разрешение 50 МП с датчиком Samsung ISOCELL JN5. Аккумулятор Reno 14 Pro будет емкостью 6200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Reno 14 получит ту же селфи-камеру, но другая настройка задней камеры, включающая 50-мегапиксельную (Sony IMX882) основную камеру, 50-мегапиксельную телефотокамеру и 8-мегапиксельный сверхшироугольный датчик.

Другие ключевые характеристики включают в себя экран AMOLED, чипсет Dimensity 8350 и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт.

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