Samsung представила самый дешевый смартфон с ИИ-функциями (фото) — Finance.ua

Samsung представила самый дешевый смартфон с ИИ-функциями (фото) 06.07.2025, 01:22 — Технологии&Авто

Samsung представила самый дешевый смартфон с ИИ-функциями (фото)

Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy M-36 Компания преподносит его как «монстра ИИ»: аппарат наделен некоторыми функциями Galaxy AI, реализованными в Galaxy S25 Ultra.

Об этом пишет Fone Arena.

Также новинка отличается от конкурентов в ценовом сегменте длительной поддержкой обновлениями.

Смартфон обещают поддерживать обновлениями (именно новыми Android, а не только патчами безопасности) в течение 6 лет.

Таким образом, Galaxy M 36 обязательно получит прошивку One UI на базе Android 21.

Характеристики Galaxy M 36 :

Экран: 6,7″, 1080×2340 пикселей, Super AMOLED Infinity-U, 120 Гц.

Процессор: 8-ядерный SoC Exynos 1380 с графикой Mali-G68 MP5.

Память: 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти

Камеры: 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, OIS, 8-Мп сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2, 2-Мп макросенсор с диафрагмой f/2.4, светодиодная вспышка 12 Мп/2 диафрагмы.

Батарея: 5000 мАч, зарядка 25 Вт.

Среди других особенностей — встроенный датчик отпечатков пальцев, слот для карт microSD, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6. Корпус выполнен из пластика. Толщина устройства — 7,7 мм, масса — 197 граммов.

Первой страной, где стартовала продажа Galaxy M-36, стала Индия. Там его оценили в 17 499 рупий за модель 6 ГБ+128 ГБ (~$205, 8500 грн). Позже он доберется в Европу, но когда именно, не сообщается.

УНІАН По материалам:

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