Honor представила «самый тонкий» складной смартфон (фото) — Finance.ua
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Honor представила «самый тонкий» складной смартфон (фото)

Технологии&Авто
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Honor представила «самый тонкий» складной смартфон (фото)
Honor представила «самый тонкий» складной смартфон (фото)
Новый Honor Magic V5 — «самый тонкий» складной смартфон в мире, но только если проигнорировать его гигантскую камеру и только в одном цвете.
В настоящее время новинка вышла в Китае, сообщает The Verge.
В сложенном варианте толщина белого Magic V5 составляет 8,8 миллиметра — даже тоньше Oppo Find N5, толщина которого 8,9 мм. Однако в Find N5 модуль камеры почти вдвое меньше, в новом смартфоне Honor он очень выделяется. Наружный дисплей также имеет диагональ 6,43 дюйма и частоту обновления 125 Гц.
Изображение: The Verge
Изображение: The Verge
В раскрытом варианте Magic V5 имеет 7,95-дюймовый экран с той же частотой обновления 125 Гц и толщиной 4,1 мм, тоже на 0,1 мм меньше, чем у Find N5. Однако в этом варианте новинка Honor все еще проигрывает Huawei Mate XT, который складывается трижды.
Изображение: The Verge
Изображение: The Verge
Пока на 0,1 мм меньшая толщина может быть не столь уж важной, по другим характеристикам Magic V5 ничем не уступает. Смартфон оснащен Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5820 мА•ч.
Кроме прочего смартфон имеет беспроводную зарядку и защиту от воды и пыли IP58 и IP59. Honor обещает, что глобальный релиз новинки состоится в ближайшее время.
По материалам:
mezha.media
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