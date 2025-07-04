Honor представила «самый тонкий» складной смартфон (фото) — Finance.ua

Honor представила «самый тонкий» складной смартфон (фото)
Новый Honor Magic V5 — «самый тонкий» складной смартфон в мире, но только если проигнорировать его гигантскую камеру и только в одном цвете.
В настоящее время новинка вышла в Китае, сообщает The Verge.
В сложенном варианте толщина белого Magic V5 составляет 8,8 миллиметра — даже тоньше Oppo Find N5, толщина которого 8,9 мм. Однако в Find N5 модуль камеры почти вдвое меньше, в новом смартфоне Honor он очень выделяется. Наружный дисплей также имеет диагональ 6,43 дюйма и частоту обновления 125 Гц.
В раскрытом варианте Magic V5 имеет 7,95-дюймовый экран с той же частотой обновления 125 Гц и толщиной 4,1 мм, тоже на 0,1 мм меньше, чем у Find N5. Однако в этом варианте новинка Honor все еще проигрывает Huawei Mate XT, который складывается трижды.
Пока на 0,1 мм меньшая толщина может быть не столь уж важной, по другим характеристикам Magic V5 ничем не уступает. Смартфон оснащен Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5820 мА•ч.
Кроме прочего смартфон имеет беспроводную зарядку и защиту от воды и пыли IP58 и IP59. Honor обещает, что глобальный релиз новинки состоится в ближайшее время.
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