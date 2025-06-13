Huawei представила смартфоны Pura 80 Pro, Pro+ и Ultra с уникальным объективом (фото) — Finance.ua

Huawei представила смартфоны Pura 80 Pro, Pro+ и Ultra с уникальным объективом (фото) Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Huawei представила смартфоны Pura 80 Pro, Pro+ и Ultra с уникальным объективом (фото)

Huawei подготовила к выпуску сразу четыре новых смартфона в рамках серии Pura, и одна из этих новинок предлагает настоящую революцию в мобильной фотографии. Смартфон Huawei Pura 80 Ultra получил сменный телефотообъектив, хоть и несъемный. Фактически инженеры компании смогли прикрутить два объектива к одному сенсору.

Huawei Pura 80 Ultra

В Huawei Pura 80 Ultra используется 6,8-дюймовый LTPO OLED дисплей с разрешением 2848×1276 пикселей, частотой обновления 1−120 Гц и пиковой локальной яркостью до 3000 нит. Защиту обеспечивает стекло Kunlun второго поколения.

Что внутри — Huawei не говорит. О процессоре никакого официального упоминания, поэтому придется ждать разборки энтузиастов. Зато известно, что во всех версиях стоит 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища. Устройство обладает аккумулятором емкостью 5700 мА·ч, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную — 80 Вт. Есть защита от воды и пыли в соответствии с требованиями IP68/69. Устройство работает под управлением HarmonyOS 5.1.

Итак, главная фишка Huawei Pura 80 Ultra — это перископический телефотомодуль с массивным 1/1,28-дюймовым сенсором с разрешением 50 МП. Huawei оснастила смартфон подвижным механизмом, который физически переключает два объектива с разным фокусным расстоянием. Как результат, один телефотомодуль обеспечивает оптический зум 3,7х и 9,4х. Фактически это означает, что можно снимать в эквиваленте фокусного расстояния 83 мм (f/2.4) или 212 мм (f/3.6). Этот модуль дополнен системой OIS со смещением детектора.

Основная камера здесь тоже не отстает. Она имеет 50-мегапиксельный дюймовый сенсор RYYB, переменную диафрагму от f/1.6 до f/4.0 и оптическую стабилизацию. Huawei обещает, что динамический диапазон здесь в 15 раз выше, чем у Pura 70 Ultra. Если точнее — 16EV, что является рекордом среди смартфонов. Это означает, что светлые и темные участки на фото и видео должны сохраняться гораздо лучше.

Huawei добавила 40-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (13 мм) и 1,5-мегапиксельный мультиспектральный сенсор для более точной цветопередачи. А чтобы фотографии имели еще больше стиля — есть пресеты Nature, Film, Movie и Cartoon. В видео Huawei применяет новую технологию реального слияния кадров, сохраняющую детали в ярких зонах.

Цена Huawei Pura 80 Ultra в Китае составляет около $1391 и $1530 по версиям 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ памяти, соответственно. Предзаказ уже стартовал, а первые поставки ожидаются 26 июня.

Huawei Pura 80 Pro и Pro+

Модели Huawei Pura 80 Pro и Pro+ во многом похожи. Они имеют 6,8-дюймовые LTPO OLED дисплеи с четырехсторонне закругленным стеклом (но визуально плоский экран), разрешением 2848×1276 пикселей, пиковой яркостью 3000 нит и частотой обновления 1−120 Гц. Компания снова не называет процессор, но говорит, что двигатель Ark Engine обеспечивает на 36% более высокую производительность по сравнению с предшественниками. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, емкость хранилища — 256 ГБ (только для 80 Pro), 512 ГБ или 1 ТБ.

Основная камера имеет дюймовый 50-мегапиксельный сенсор, переменную диафрагму f/1.6-f/4.0 и OIS. Еще есть 48-мегапиксельный телефотомодуль с 4x зумом (93 мм, f/2.1) и OIS, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 1,5-мегапиксельный мультиспектральный сенсор. Емкость аккумуляторов составляет 5700 мАч, поддерживается быстрая проводная (100 Вт) и беспроводная (80 Вт) зарядка. Смартфоны имеют порт USB 3.1 Gen 1.

Модель Huawei Pura 80 Pro поддерживает систему Beidou, отправку и получение через спутник сообщений и фото, получение спутниковых экстренных новостей и уведомлений. В случае Huawei Pura 80 Pro+ заявлена ​​двойная спутниковая поддержка: Beidou и Tiantong. Телефон может поддерживать связь со спутником без ручной наводки. Заявлена ​​защита IP68 (погружение до 2 м) и IP69 (струи горячей воды).

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Новые смартфоны Huawei Pura 80 Pro и Pro+ уже доступны в Китае с ценой от $905 и $1115 соответственно.

Huawei Pura 80

Это самая маленькая среди новинок модель. Она имеет 6,6-дюймовый LTPO OLED дисплей с разрешением 2760×1256 точек, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 2800 нит. Процессор снова не называют. Объем ОЗУ составляет 12 ГБ, емкость хранилища — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Аккумулятор имеет емкость 5600 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная на 50 Вт. Но порт врезан в USB 2.0.

Модули камер у этой модели немного слабее. Главный модуль предлагает 50-мегапиксельный сенсор (без уточнения размера), переменную диафрагму f/1.4-f/4.0 и OIS. Его дополняют 12-мегапиксельный перископический телефотомодуль (5.5x зум, фокусное расстояние 125 мм, f/3.4, OIS), 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 1,5-мегапиксельный мультиспектральный сенсор.

Информация о ценах и сроках начала продаж модели Huawei Pura 80 отсутствует.

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