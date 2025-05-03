Конкуренция Nvidia: Huawei разрабатывает новый ИИ-чип — Finance.ua

Конкуренция Nvidia: Huawei разрабатывает новый ИИ-чип Сегодня 05:18 — Технологии&Авто

Конкуренция Nvidia: Huawei разрабатывает новый ИИ-чип

Китайская компания Huawei Technologies готовится к тестированию своего новейшего и мощнейшего процессора искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Что известно

Новый чип под названием Ascend 910D должен стать альтернативой высокопроизводительным продуктам американского производителя Nvidia.

Читайте также NVIDIA запустит в США производство суперкомпьютеров с ИИ

По данным издания, Huawei уже обратилась в ряд китайских технологических компаний с предложением опробовать технические возможности нового процессора.

Ожидается, что Ascend 910D сможет превзойти производительность флагманского решения Nvidia — чипа H100. Первые образцы нового процессора китайская компания планирует получить уже в конце мая.

Агентство Reuters сообщало , что Huawei также в мае планирует начать массовые поставки своего другого передового чипа для искусственного интеллекта — Ascend 910C — для китайских заказчиков.

Китайские компании, включая Huawei, в течение нескольких лет пытаются создать конкурентоспособные аналоги ведущих чипов Nvidia, которые используются для обучения моделей искусственного интеллекта.

Читайте также Nvidia приобрела стартап Gretel для развития генеративного ИИ

Стремясь ограничить технологическое развитие Китая, особенно прогресс в военной сфере, США ограничили доступ Китая к самым современным продуктам Nvidia, в частности, запретили продажу H100 еще до его официального запуска в 2022 году. Новый флагман Nvidia — чип B200 — также недоступен для китайских клиентов.

В этом году правительство США ввело новые правила, направленные на контроль доступа других стран к разработанным в США чипам и технологиям искусственного интеллекта.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал множится там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.