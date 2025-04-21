NVIDIA запустит в США производство суперкомпьютеров с ИИ — Finance.ua

NVIDIA запустит в США производство суперкомпьютеров с ИИ Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

NVIDIA запустит в США производство суперкомпьютеров с ИИ

Компания NVIDIA заявила, что «впервые в истории» запускает производство суперкомпьютеров с искусственным интеллектом на территории США.

Об этом сообщают в пресс-релизе , опубликованном на фоне восходящего спроса на ИИ-решения.

Производство чипов нового поколения NVIDIA Blackwell уже началось на заводах партнера корпорации — TSMC — в Фениксе, штат Аризона. Параллельно в Техасе запускается строительство производственных объектов для сборки суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.

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Эти устройства будут выпускать в Хьюстоне совместно с компанией Foxconn, а в Далласе — с фирмой Wistron. Начало массового производства намечено на ближайшие 12−15 месяцев.

Для упаковки и тестирования компонентов в Аризоне NVIDIA привлекла специалистов из Amkor и SPIL. Общая площадь привлеченных мощностей, по данным компании, превышает 1 млн квадратных футов. Производственная кооперация охватывает весь цикл: от выпуска чипов до создания готового суперкомпьютера, подчеркнули представители компании.

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По словам CEO NVIDIA Дженсена Хуанга, создание таких объектов в США укрепляет технологический суверенитет страны, усиливает цепочки поставок и обеспечивает устойчивый рост. В планах компании инвестировать до $500 млрд в расширение ИИ-инфраструктуры в течение четырех лет. Развитие отрасли корпорация будет проводить вместе с ключевыми подрядчиками и партнерами.

Суперкомпьютеры NVIDIA станут основой «фабрик ИИ» — новых типов дата-центров, предназначенных исключительно для обработки нагрузок, связанных с искусственным интеллектом. Их строительство в США должно создать сотни тысяч рабочих мест и принести значительные экономические выгоды в перспективе десятилетий, говорится в пресс-релизе.

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