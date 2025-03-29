Nvidia приобрела стартап Gretel для развития генеративного ИИ — Finance.ua
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Nvidia приобрела стартап Gretel для развития генеративного ИИ

Фондовый рынок
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Nvidia приобрела стартап Gretel для развития генеративного ИИ
Nvidia приобрела стартап Gretel для развития генеративного ИИ
Nvidia покупает стартап в сфере синтетических данных Gretel за $320 млн. Около 80 сотрудников стартапа присоединятся к Nvidia, а его технологии будут интегрированы в облачные услуги компании, работающие с генеративным искусственным интеллектом.
Об этом сообщает Wired.
К моменту приобретения стартап привлек более 67 миллионов долларов венчурных инвестиций.

Что известно о стартапе

Стартап Gretel был основан в 2019 году Алексом Уотсоном, Джоном Майерсом и Али Голшаном (нынешним CEO).
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Компания разработала платформу для генерации синтетических данных и набор API для разработчиков, которые желают создавать ИИ-модели, но не имеют доступа к большим конфиденциальным объемам обучающих данных.
Gretel не создает собственные модели ИИ, но адаптирует существующие open-source решения, добавляя механизмы дифференциальной конфиденциальности и безопасности.

Зачем Nvidia синтетические данные

Приобретение произошло на фоне активного развития синтетических данных, используемых Nvidia для обучения ИИ-моделей.
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Синтетические данные позволяют создавать неограниченные объемы обучающих наборов, чтобы решать проблему нехватки реальных данных.
Синтетические данные, генерируемые компьютерами, имитируют реальные данные и позволяют масштабировать обучение ИИ-моделям.
Это делает их особенно привлекательными для финансовых учреждений, государственных агентств и медицинских компаний, где важна защита персональной информации.
По материалам:
dev.ua
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