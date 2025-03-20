Nvidia представила персональные ИИ-суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station — Finance.ua

Nvidia представила персональные ИИ-суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Nvidia представила персональные ИИ-суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station

Компания Nvidia презентовала два новых персональных суперкомпьютера с искусственным интеллектом — DGX Spark и DGX Station. Они построены на базе платформы Nvidia Grace Blackwell и предназначены для разработчиков, исследователей и инженеров, работающих с генеративным ИИ и обработкой обширных данных.

Об этом говорится в сообщении Nvidia.

Новые устройства впервые делают вычислительные мощности уровня дата-центров доступными в настольном формате, а их выпуском будут заниматься такие компании, как ASUS, Dell, HP и Lenovo.

DGX Spark, ранее известный как Project DIGITS, является самым маленьким в мире суперкомпьютером для искусственного интеллекта. Он работает на базе чипа Nvidia GB10 Grace Blackwell, объединяющего мощный графический процессор Nvidia Blackwell с тензорными ядрами 5-го поколения.

Устройство обеспечивает производительность до 1000 триллионов операций в секунду и поддерживает новые ИИ-модели, включая Nvidia Cosmos Reason и GR00T N1.

Благодаря технологии Nvidia NVLink-C2C DGX Spark обеспечивает 5-кратное увеличение пропускной способности по сравнению с PCIe 5.0, что позволяет процессору и графическому чипу обрабатывать большие массивы данных с минимальными задержками.

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Пользователи могут запускать ИИ-модели локально или развертывать их в облаке Nvidia DGX Cloud или любой другой ускоренной инфраструктуре.

DGX Station является первой настольной системой, построенной на базе чипа NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra. Она оснащена 784 ГБ когерентной памяти, позволяющей эффективно обучать большие языковые модели и обрабатывать сложные вычислительные задачи.

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Эта система поддерживает сетевое соединение до 800 Гбит/с благодаря технологии NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между несколькими DGX-станциями и облачными сервисами.

Кроме того, DGX Station интегрируется с платформой Nvidia AI Enterprise и поддерживает микросервисы Nvidia NIM, что упрощает развертывание ИИ приложений на предприятиях.

Бронирование DGX Spark уже открыто, а DGX Station появится в продаже позже в этом году. Среди официальных партнеров по производству — ASUS, BOXX, Dell, HP, Lambda и Supermicro.

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