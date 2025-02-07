NVIDIA, Meta и Amazon будут в выигрыше из-за новой ИИ-модели DeepSeek — аналитики JPMorgan Сегодня 02:01 — Технологии&Авто

NVIDIA, Meta и Amazon будут в выигрыше из-за новой ИИ-модели DeepSeek — аналитики JPMorgan

Аналитики крупнейшего банковского холдинга США JPMorgan считают, что производитель графических процессоров — компания NVIDIA, капитализация которой за одну сессию упала примерно на $600 млрд, из-за появления китайской новой ИИ-модели DeepSeek в итоге только выиграет.

Как сообщает MarketWatch со ссылкой на отчет JPMorgan, усложнение вычислений, технологические инновации и рост популярности приложений должны заметно стимулировать спрос на чипы NVIDIA.

Среди чипмейкеров, по мнению финансистов, также выиграют Broadcom, Marvell Technology и Micron Technology, но из-за негативного влияния на закупку центральных процессоров для серверов может проиграть Intel.

А еще DeepSeek может оказать положительное влияние на Meta, Amazon и Alphabet. «Мы считаем, что интернет-экосистема в широком смысле должна выиграть развитие ИИ-моделей и повышение эффективности затрат. Снижение затрат должно привести к ускорению разработки, внедрению генеративного ИИ и росту потребления», — отметили в JPMorgan.

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В свою очередь, по словам экспертов, электроэнергетические компании выиграют от инвестиционных программ от операторов центров обработки данных, а для IT-компаний в сфере здравоохранения может стать положительным фактором ускорение внедрения искусственного интеллекта.

Вместе с тем такие компании, как Caterpillar — занимается производством, продажей и обслуживанием машин, двигателей, энергосистем; Cummins — один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов и бронетехники; Custom Truck One Source — поставщик грузовиков и спецоборудования для коммунальных служб, железных дорог, телекоммуникаций — могут пострадать из-за задержки строительства инфраструктуры и снижения объемов потребления электроэнергии.

Как сообщалось ранее, китайский ИИ-стартап DeepSeek потратил около $1,6 млрд на тренировку большой языковой модели с возможностью мышления R1, несмотря на то, что ранее писали всего о $6 млн.

Также недавно Нью-Йоркская компания по кибербезопасности Wiz Research сообщила, что обнаружила огромное количество конфиденциальных данных китайского стартапа в области искусственного интеллекта DeepSeek. Они были выставлены на всеобщий доступ в интернете. Среди таких данных были цифровые программные ключи и чаты, которые, вероятно, фиксировали запросы, поступающие от пользователей к бесплатному ИИ-ассистенту компании.

В конце января 2025 года ИИ-помощник DeepSeek возглавил список бесплатных приложений в App Store в США, обойдя лидера индустрии ChatGPT и других.

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