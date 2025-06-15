Представлен самый экстремальный Aston Martin (фото) — Finance.ua

Представлен самый экстремальный Aston Martin (фото)
Суперкар Aston Martin Valkyrie получил экстремальную трековую версию LM. Купе является практически серийной версией гоночного автомобиля.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Aston Martin.
В базе авто лежит Aston Martin Valkyrie LMH. Всего изготовят только 10 таких авто стоимостью более 3,5 миллиона долларов.
От стандартного купе Aston Martin Valkyrie вариант LM можно отличить по переднему спойлеру, большому килю на крыше и гигантскому антикрылу.
Инновационная аэродинамика позволяет боковое ускорение на уровне 3,5 g. Также установили гоночные шины Pirelli типа «слик».
Дверь Aston Martin Valkyrie LM поднимается вверх. Одноместный салон мало чем отличается от кокпита гоночного авто. В украшении преобладает голый карбон, а на руль-штурвал вынесены переключатели и цифровой щиток приборов.
Суперкар Aston Martin Valkyrie LM сохранил высокооборотный 6,5-литровый V12 производства Cosworth, однако его дефорсировали до 700 сил в соответствии с правилами гонки на выносливость FIA WEC. Легкому (1030 кг) купе этого более чем достаточно. Автомобиль оснащен спортивной подвеской и карбоново-керамическими тормозами.
Первые суперкары Aston Martin Valkyrie LM будут доставлены покупателям в 2026 году. Для владельцев Aston Martin создадут специальный клуб, который будет проводить любительские заезды на гоночных автодромах.
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