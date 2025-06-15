Представлен самый экстремальный Aston Martin (фото) — Finance.ua
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Представлен самый экстремальный Aston Martin (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый экстремальный Aston Martin (фото)
Представлен самый экстремальный Aston Martin (фото), Фото: Aston Martin
Суперкар Aston Martin Valkyrie получил экстремальную трековую версию LM. Купе является практически серийной версией гоночного автомобиля.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Aston Martin.
В базе авто лежит Aston Martin Valkyrie LMH. Всего изготовят только 10 таких авто стоимостью более 3,5 миллиона долларов.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
От стандартного купе Aston Martin Valkyrie вариант LM можно отличить по переднему спойлеру, большому килю на крыше и гигантскому антикрылу.
Инновационная аэродинамика позволяет боковое ускорение на уровне 3,5 g. Также установили гоночные шины Pirelli типа «слик».
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Дверь Aston Martin Valkyrie LM поднимается вверх. Одноместный салон мало чем отличается от кокпита гоночного авто. В украшении преобладает голый карбон, а на руль-штурвал вынесены переключатели и цифровой щиток приборов.
Суперкар Aston Martin Valkyrie LM сохранил высокооборотный 6,5-литровый V12 производства Cosworth, однако его дефорсировали до 700 сил в соответствии с правилами гонки на выносливость FIA WEC. Легкому (1030 кг) купе этого более чем достаточно. Автомобиль оснащен спортивной подвеской и карбоново-керамическими тормозами.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Первые суперкары Aston Martin Valkyrie LM будут доставлены покупателям в 2026 году. Для владельцев Aston Martin создадут специальный клуб, который будет проводить любительские заезды на гоночных автодромах.
По материалам:
Фокус
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