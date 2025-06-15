Представлен самый экстремальный Aston Martin (фото) — Finance.ua

Представлен самый экстремальный Aston Martin (фото) Сегодня 03:10 — Технологии&Авто

Представлен самый экстремальный Aston Martin (фото), Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Valkyrie получил экстремальную трековую версию LM. Купе является практически серийной версией гоночного автомобиля.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Aston Martin.

В базе авто лежит Aston Martin Valkyrie LMH. Всего изготовят только 10 таких авто стоимостью более 3,5 миллиона долларов.

Фото: Aston Martin

От стандартного купе Aston Martin Valkyrie вариант LM можно отличить по переднему спойлеру, большому килю на крыше и гигантскому антикрылу.

Инновационная аэродинамика позволяет боковое ускорение на уровне 3,5 g. Также установили гоночные шины Pirelli типа «слик».

Фото: Aston Martin

Дверь Aston Martin Valkyrie LM поднимается вверх. Одноместный салон мало чем отличается от кокпита гоночного авто. В украшении преобладает голый карбон, а на руль-штурвал вынесены переключатели и цифровой щиток приборов.

Суперкар Aston Martin Valkyrie LM сохранил высокооборотный 6,5-литровый V12 производства Cosworth, однако его дефорсировали до 700 сил в соответствии с правилами гонки на выносливость FIA WEC. Легкому (1030 кг) купе этого более чем достаточно. Автомобиль оснащен спортивной подвеской и карбоново-керамическими тормозами.

Фото: Aston Martin

Первые суперкары Aston Martin Valkyrie LM будут доставлены покупателям в 2026 году. Для владельцев Aston Martin создадут специальный клуб, который будет проводить любительские заезды на гоночных автодромах.

Фокус По материалам:

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